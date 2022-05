Sabrina Garciarena sorprendió al recordar su noviazgo con Gonzalo Heredia y reveló el motivo por el que nunca lo contó

Compartir

En una charla con Catalina Dlugi, la actriz ahondó sobre sus relaciones pasadas antes de la familia que formó con Germán Paoloski y se refirió al romance que nunca quiso confirmar

Transitando un gran momento tanto en lo personal como en lo profesional, la actriz Sabrina Garciarena se entregó a una charla íntima con Catalina Dlugi en el programa radial Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad. Allí, la protagonista de la obra Madres, pudo explayarse sobre su pasado sentimental y repasó algunas de las historias amorosas, tanto las conocidas como las que nunca se habían terminado de confirmar.

Todo surgió porque hace algunas semanas, la actriz estuvo invitada a No es tan tarde, el programa que conduce su pareja, Germán Paoloski, por la pantalla de Telefe, y en donde ella aprovechó el espacio para hablar de su carrera como actriz y del proyecto en el que está trabajando actualmente: la obra teatral junto a Florencia Otero, Viviana Puerta y Anita Martínez. En un mano a mano imperdible, Germán y Sabrina se divirtieron, rieron y pasaron un buen momento al aire. Acostumbrados a hablar siempre en la intimidad de su hogar, esta vez se animaron a hacerlo en un estudio y con la cámara encendida. Están en pareja hace 13 años y fruto de su amor nacieron sus tres hijos: León, Beltrán y Mía. Pero antes de terminar, el conductor quiso hacerle una pregunta a su mujer, y la respuesta lo terminó descolocando.

“Besaste muchos actores y muy facheros”, destacó el conductor sobre los distintos personajes e historias de amor que interpretó en la ficción: “¿En algún momento te confundiste?”, le consultó a su pareja. La actriz no tardó demasiado en pensar su respuesta. Entre risas y segura de lo que decía, aseguró que sí. Y ante la reacción de su pareja, de inmediato aclaró que había sido antes de comenzar su relación. “Antes, de 13 años para atrás”, dijo haciendo referencia al tiempo que llevan juntos ellos.

Consultada por Catalina, y volviendo a ese momento televisivo tan divertido, la actriz aclaró: “Empecé a trabajar a los 14 años y con Germán recién estuve a los 25, tuve mucho tiempo ahí en el que una se enamoró, se confundió. Igual soy medio fría, trabajé en muchos países, muchos galanes, y no me pasó con muchos, pero algunos galanes fueron novios míos”.

Fue entonces que recordó una relación pasada con uno de los hombres más lindos de la televisión local. “Gonzalo Heredia fue mi novio, pero estuvimos cuatro años juntos, fue antes de Felicitas, éramos estudiantes de teatro”, reveló y contó el motivo por el que jamás habló de ese noviazgo que siempre fue un rumor: “nunca lo conté porque era amiga de Brenda (Gandini) y cada uno ya tiene su familia. No lo contamos, lo quiero a él, pero lo sabe todo el mundo igual”.

Cuando le preguntaron por Pepe Monje, aclaró que “estuvimos un tiempito”. Acto seguido, fue consultada por su relación con el ex tenista Gastón Gaudio y también se explayó sobre esa relación: “fue una persona muy importante para mí. Quedó ahí pero fue importante. ¿Por qué me querés sacar tantos titulares? Con todos tengo buena onda, buenos recuerdos y buen diálogo, soy de las que termina bien porque fueron parte de tu vida. Terminarlo mal es feo”.

