Salazar reveló las dificultades que atraviesa Matilda para sobrellevar la cuarentena

“La cuarentena fue muy especial para mí, muy rara. Me han pasado cosas que no me pasaron nunca en mi vida. Tuve un dolor en la muela de juicio, me dieron un medicamento que me trajo una infección fatal. Estuve 20 días brotada de pies a cabeza. Fue fatal. Están pasando cosas raras… Creo que es algo psicológico, hay angustia, ansiedad. El cuerpo lo manifiesta. A mí nunca me pasaron estas cosas. Nunca fui alérgica a nada. Es así, es lo que nos toca y lo que tenemos que afrontar. Lo tratamos de llevar lo mejor posible”.

Luciana Salazar contó cómo transita el aislamiento social, preventivo y obligatorio que decretó el presidente Alberto Fernández a partir del 20 de marzo. Según contó la modelo, se enteró unos días antes de que el anuncio se haga oficial, y decidió instalarse en su casa de Nordelta junto a su hija Matilda, de dos años, y sus padres.

“Por suerte me enteré unos días antes de que iban a tomar la medida de la cuarentena y me pude adelantar a quedarme con mis papás, de instalarnos todos en la casa que tengo en Nordelta, porque mi empleada tampoco se podía quedar y yo sola con mi hija me moría”, dijo en una entrevista en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Además reveló que su hija “está haciendo caprichos que hace unos días no los tenía”. La actriz notó los cambios en Matilda cuando empezó a dejar su casa para viajar a Capital Federal y ultimar detalles de su incorporación a Polémica en el bar, por la pantalla de América. “Me agarraba y le agarraba una desesperación y llanto porque quería salir. Me llena de angustia”.

“Más allá de que acá tiene un parque, es el hecho de querer ver a nenes. Mi mamá la llevó al supermercado el otro día y Matilda veía una nena y estaba como en Disney. Se desesperaba”, contó sobre cómo transita su hija el aislamiento que comenzó un día antes de que finalizara la adaptación de la salita de dos de jardín.

“Eso obviamente te da angustia. La noto porque pasa por caprichos que hace unos días no los tenía”, indicó y aclaró que su hija es tan chica que “no toma conciencia de que hay una pandemia”. “Yo trato de distraerla. De que disfrute. De que esté en otro mundo. La trato de mantener en un ámbito de amor, diversión. También trato de que no este todo el día haciendo cosas físicas, que pueda pintar, que dibuje”, continuó.

Por otra parte, la modelo se refirió a su llegada a Polémica en el Bar: “En realidad iba a entrar después de semana santa, lo tuve que postergar mucho, lo dilaté por mi papá que es grupo de riesgo y porque yo también tuve neumonía. Pero bueno tengo que trabajar por mí y por mi gorda, y poner todo de mí, con todas las precauciones. Me dijeron que iba a ser la única mujer sin contar los invitados, me parece necesario un papel femenino ahí, y me encanta hablar de política y actualidad. Y agregó: “Soy una persona informada, la gente puede no estar de acuerdo con mis opiniones, pero estoy al tanto con todos los temas”.