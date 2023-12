Salida anticipada: Rubén Capria renunció a su cargo de director deportivo en Racing

El «Mago» dejó su puesto, lugar en el que estaba al mando del fútbol profesional de ‘La Academia’, desde enero de 2021. La renuncia se da en la antesala de la definición del nuevo entrenador, sumado a diferentes cuestionamientos. Sin embargo, el propio ex jugador afirmó que se debe a «motivos personales». Además, aparecieron pasacalles en las inmediaciones de la sede dándole la bienvenida a Gustavo Costas, quien es uno de los candidatos a asumir como DT.

Ruben “Mago” Capria dejó de ser el director deportivo de Racing Club de Avellaneda. Su salida se da, según confirmó el exjugador, por motivos personales. Sin embargo, es oportuno resaltar que en lo inmediato se elegirá el nuevo técnico, para suceder a Fernando Gago y a la posterior salida de la dupla Grazzini – Videla. Los candidatos son Gustavo Costas y Gustavo Quintero, de Colo Colo de Chile. Al primero de ellos le dieron la bienvenida con pasacalles en las adyacencias de la sede social.

Capria se aleja del mundo Racing tras iniciar su cargo de director deportivo en enero de 2021. El “Mago”, quien supo encabezar el fútbol profesional de ‘La Academia’, deslizó que esto se debe a motivos personales, según pudo confirmar Doble Amarilla.

Esto se da en la antesala de la definición del técnico, que no saldría de Gustavo Costas (ex DT de Bolivia e ídolo de la institución) o de Gustavo Quintero, quien actualmente trabaja en Colo Colo de Chile.

El ex técnico de ‘La Verde’ viene de rechazar propuestas del extranjero (Qatar, Egipto y Paraguay, entre otras) producto de su vasta experiencia en ese ámbito, por lo que sabe que es “ahora o nunca”. Además, corre con ventaja por ser “de la casa”, motivo por el cual es bien visto por los dirigentes.

En lo que respecta a Capria, de 53 años, había extendido su vínculo hasta diciembre de 2024, pero tomó esta decisión que lo separa del día a día deportivo de la entidad de Avellaneda.

En lo inmediato no se incorporará a nadie en ese cargo, según confirmó el periodista y conductor de ‘Cómo Te Va’, Marcelo Benedetto, en D-Sports Radio 103.1.

Pese a esto, una de las opciones que se baraja es la del ‘Cabezón’ Andrés D’Alessandro, quien venía desarrollando la misma función en Cruzeiro de Brasil y se alejó por su deseo de volver a Porto Alegre, donde vive su pareja y sus hijos, según detallaron medios brasileños.

Éste fue contratado por ‘O Fenómeno’, Ronaldo Nazario, presidente del ‘Zeiro’, pero optó por alejarse de sus funciones.

El ex River es hincha del conjunto ‘Albiceleste’, por lo que no vería con malos ojos sumarse a trabajar en el club de sus amores.

Dos pasacalles le dan

la bienvenida a Gustavo Costas

Ambos aparecieron en las inmediaciones de la sede de Avenida Mitre, mientras se aguarda quien será el reemplazante de la dupla Grazzini – Videla.

«Bienvenido Gustavo a tu casa», afirma uno, en tanto que el otro dice “Gustavo Costas DT de Racing YA!!!”. Ambos son firmados por «Racing Legítimo».