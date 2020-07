ATE pide que no se “discrimine” y que todo el personal de Salud cobre el bono

Compartir

Al comienzo de la cuarentena por la pandemia de Covid-19 en Argentina, el gobierno nacional anunció un bono al personal de la salud de $20 mil pesos en cuatro cuotas de 5 mil. Su pago será mediante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y dependerá de la evaluación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En contacto con el Grupo de Medios TVO, Néstor Vázquez, secretario general de ATE Formosa, comentó que presentaron una nota para reclamar porque la mayoría del sector no percibió el beneficio. Pidieron que se informe al respecto, que no se discrimine y que se les pague a todos los trabajadores.

“Hemos presentado una nota expresando nuestra preocupación y exteriorizando la inquietud de los trabajadores que no percibieron el monto que había anunciado el gobierno nacional, acá tenemos poca información al respecto ya que solo tomamos conocimiento a través de los informes que da el ministro González cuando comunica la situación del Covid-19”, comenzó diciendo.

Seguidamente detalló que “hay muchos compañeros que no recibieron este beneficio”.

“Vamos a hacer todos los tramites administrativos para saber cuál es la causa de la demora, queremos una explicación por parte del Estado”, aseveró.

Seguidamente, Vázquez expuso que en esta pandemia hay actividades esenciales y la de salud es una de ellas por ello “creo que no debería haber discriminación, y si lo hubiera los trabajadores deberían saber, para estar al tanto, porque después se hacen anuncios públicamente y esos no se cumplen o se cumplen a medias, y eso es una zozobra para los compañeros. El Estado debe evitar eso y tener una comunicación clara”.

“A todos los que trabajan en el sector les correspondería, no puede ser unos sí y otro no porque lo que ocurre es que todos hacen el mismo trabajo; todos trabajan en salud publica ya sea atendiendo a los enfermos, desde el Doctor hasta la enfermera, la persona que limpia los pisos, el personal que lava las sabanas de los hospitales, creo firmemente que les corresponde a todos”, lanzó el gremialista.

Consultado si concurrirá al Ministerio de Desarrollo Humano para “exigir” el bono para todos respondió que “pensamos que en salud debe ser para todos, y si no va a ser así por lo menos que lo aclaren, que no generen expectativas falsas respecto a quien cobra y quien no”.

“Tengo información de que en hospitales del interior cobraron, acá en el Hospital de la Madre y el Niño hay compañeros que sí y que no; este tipo de discriminación debe corregirse”, afirmó.

“Lo único que queremos es que se pague el bono que anunció el Gobierno nacional, que la Provincia haga las gestiones para ello. Ojalá Dios quiera que se pueda lograr, más aún teniendo en cuenta la situación económica del país”, cerró diciendo Vázquez.