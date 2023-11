Samaniego: «Del otro lado de Sergio Massa tenemos el abismo, es un salto al vacío»

Ayer visitó el piso de Expres en Radio, el diputado provincial y Jefe del Bloque del PJ en la Legislatura de Formosa Agustín Samaniego quien explicó por qué la ciudadanía debe votar al candidato de Unión por la Patria este 19 de noviembre y rechazó las propuestas de candidato de La Libertad Avanza Javier Milei por “imposibles de realizar”. “Del otro lado de Sergio Massa tenemos el abismo, es un salto al vacío”, sostuvo.

Primero, el diputado dijo que va a votar a Sergio Massa por “convicción” y reconoció que la otra opción le parece una “tragedia”. “Estoy convencido del proyecto de Massa, el de Unión por la Patria, pero amen de eso, del otro lado existe una tragedia para la democracia, la economía, para el pueblo. El gobernador Insfrán lo resalta siempre ‘que estamos frente a la elección más importante de los últimos 40 años’ y no exagera para nada”, comenzó.

Seguidamente se mostró preocupado en que una persona como el candidato de La Libertad Avanza llegué a la presidencia por la “ideología” y “personalidad”. “Estamos ante una persona absolutamente desequilibrada desde el punto de vista psicológico, que tiene comprobados cuáles son sus desequilibrios, cuenta con propuestas que son disparatadas”, lanzó y retó a que le presenten una idea coherente y posible de Javier Milei.

“La única idea que representó atracción para el electorado era que iba a terminar con la casta política y aquí quiero decir una cosa: imaginando que con el ajuste que va a hacer se van a solucionar los problemas de la Argentina, imaginemos que los empleados de los tres poderes del Estado de todas las instancias, que no quede ningún empleado público o trabajen ad honorem, eso va a representar el 1% del Producto Bruto Interno, con eso no alcanza para el ajuste que él pretende hacer, es decir que eso es mentira e imposible por supuesto”, afirmó.

En este sentido, criticó a Milei por su contradicción ya que en su discurso habla de “eliminación de la casta” sin embargo “ni bien terminaron las generales se juntó con la casta, que combina la política con la económica”.

“Del otro lado de Sergio Massa tenemos el abismo, es un salto al vacío; nosotros lo decimos de la manera más cruda posible porque sabemos perfectamente que vamos a tener razón. Es imposible que Javier Milei haga una presidencia normal después del 10 de diciembre”, diferenció el legislador provincial del PJ y añadió que “no existe posibilidad de materializar las ideas que tiene el libertario”.

Consultado por cómo defiende la candidatura de Massa ante la inflación que golpea día a día a los argentinos respondió que “con él empieza una nueva etapa el 10 de diciembre, con otra perspectiva, otro conductor, otra política y habiendo hecho las cosas que eran necesarias durante estos cuatro años en torno a la escases de dólares que es genera inflación y devaluación”.

Finalmente, Samaniego expuso que, si bien por múltiples razones nuestro país se ha visto envuelto en crisis, también es necesario resaltar que en algunos aspectos se ha mejorado. “La capacidad industrial mejoró, el saldo exportador, el desempleo ha disminuido y tenemos una tasa de desempleo del 6,5% que es una de las más bajas de la historia. Algunas cosas macroeconómicas hemos mejorado, tenemos un grave problema que es la inflación, pero no queremos salir con ajuste como quiere el líder de LLA, privatizando la salud o la educación para que el Estado no gaste”.

“Cuando Massa asume como ministro de economía la situación era muy complicada, de escases de dólares muy importante, unió dos ministerios, no ha podido solucionar el tema de la inflación, pero el tema del dólar lo está haciendo, las reservas se han fortalecido, es un hombre de Estado. Massa es una persona que conoce no solo de economía, sino de manera integral la argentina”, cerró diciendo.