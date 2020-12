Samaniego resaltó la importancia de la vacunación en la provincia

Compartir

El diputado provincial por el Partido Justicialista, Agustín Samaniego, se refirió a la importancia de la aplicación de la vacuna Sputnik V en toda la provincia, que iniciará mañana martes.

Además, habló sobre la campaña anti vacunación que promueven algunos sectores políticos partidarios a través de los medios masivos de comunicación.

“Existe una batalla mundial contra el desprestigio de algunas vacunas, con la fuerza mediática y del poder económico que señala esa disputa, pero lastimosamente en Argentina y Formosa algunos también se prendieron en esa pelea, tratando de desprestigiar una vacuna que a todas luces cumplió con los pasos correspondientes”, expresó.

Y señaló: “Estamos en emergencia, así que todas las vacunas están en el mismo nivel de avance y afortunadamente podemos contar nosotros con la primera partida de 300 mil para el país y de 3400 para nuestra provincia”.

En ese sentido, el legislador recordó que estos mismos grupos “anti vacunación” primero negaron la pandemia, luego intentaron desprestigiar “todas las cosas que se hacen para prevenir”, se opusieron a la cuarentena y ahora, a la aplicación de la vacuna.

“De todos modos, yo creo que la comunidad argentina está convencida que va a ser para bien, es una luz de esperanza, no va a ser la solución de ninguna manera porque para eso tenemos que llegar a un 70% de vacunación de toda la sociedad, pero sí es muy importante”, remarcó.

En ese sentido, Samaniego esbozó que “fue un año muy difícil” para todo el mundo, el país y la provincia; y resaltó que el modelo formoseño fue puesto a prueba en toda su dimensión y respondió “de la mejor manera”.

“Esto no hubiese sido posible sin dos elementos: una conducción clara, firme, férrea con sus convicciones y el acompañamiento del pueblo formoseño que fue ejemplar en todos los momentos difíciles, se cuidó y a toda su comunidad”, observó.

Y concluyó: “Los números hablan por sí solos, no debemos bajar los brazos y hay que continuar por esta senda que fue la correcta”.

Cabe recordar que este lunes arribaron a Formosa las primeras 1800 dosis de vacunas Sputnik V que serán aplicadas este martes al personal de Salud de Hospitales de Capital y Clorinda, como también a policías que cumplen tareas en la segunda ciudad de la provincia.

