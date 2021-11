San Lorenzo venció 1-0 a Godoy Cruz y volvió al triunfo tras cinco fechas

Compartir

Franco Di Santo anotó el único gol para el Ciclón, que recibió al Tomba en el Nuevo Gasómetro. En Santa Fe, Unión superó 3-1 a Rosario Central. Los detalles

San Lorenzo le ganó 1-0 ante Godoy Cruz. El Ciclón tiene la dupla técnica interina confirmada hasta el final de la temporada y tras caer en el clásico ante Huracán, fue local en un Nuevo Gasómetro que tuvo nuevamente un clima caldeado por el presente institucional y deportivo del club azulgrana. El partido, válido por la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), se jugó con el arbitraje de Fernando Rapallini.

El ritmo en los primeros minutos fue intenso con llegadas para ambos. De parte del local, su sana costumbre con Nicolás Fernández Mercau por la banda izquierda, en tanto que la carta de los mendocinos fue Valentín Burgoa intentando generar los circuitos de juego de su equipo.

Más tarde el local buscó conexiones por el medio y en una de ellas Nicolás “Uvita” Fernández quedó solo frente a Juan Espínola y desperdició una clara chance.

Fue a los 37 minutos cuando la tensión que se vivió en la cancha azulgrana empezó a bajar cuando “Uvita” Fernández cortó una salida de Gonzalo Abrego, recuperó la pelota y asistió a Franco Di Santo que con un remate cruzado puso en ventaja al Ciclón.

En el epílogo de la primera mitad los cuyano tuvieron otra con Tomás Badaloni, que de forma forzada capturó un rebote, pero Sebastián Torrico pudo embolsarla más allá de que llegó exigido.

En el complemento San Lorenzo tomó la iniciativa, pero careció de profundidad. Godoy Cruz esperó y a medida que recuperó la pelota en el mediocampo se fue acercando. Pasado el cuarto de hora el peligro fue inminente con dos posibilidades concretas de Matías Ramírez, en la primera respondió Torrico y en la segunda llegó al cruce Francisco Flores.

Más tarde el local quiso liquidar el pleito, pero falló en la definición o en el último pase. Ganó aire y velocidad con los ingresados Alexis Sabella y Mariano Peralta Bauer. Tuvo opciones para poder ampliar la diferencia, aunque no pudo concretarlas.

San Lorenzo no pudo marcar el segundo, aunque le alcanzó para volver al triunfo luego de cinco fechas. Venía de cuatro derrotas en fila. Su última victoria fue el 2-1 ante Defensa y Justicia el 26 de septiembre. Pero sigue en el fondo de la tabla donde suma 20 puntos. Mientras que Godoy Cruz quedó con 26 unidades.

El éxito ante los cuyanos fue un desahogo para el equipo santo. Eso lo transmitió “Uvita” Fernández, una de las figuras de los locales.

“Lo necesitábamos mucho porque era un partido muy importante para el grupo. Es un momento muy duro. Sabemos que debemos seguir mejorando. La emoción es porque teníamos que ganar. La pasábamos mal. A veces los silbidos y la puteada se ven reflejada por los resultados. A veces jugamos bien y no pudimos ganar. Hoy sentimos el apoyo de la gente”, dijo el delantero.

“Nos hicimos fuerte., Hay que seguir mejorando. El objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos para clasificar a las copas”, agregó.

En la próxima fecha el Tomba recibirá el sábado (15.45) a Talleres de Córdoba y San Lorenzo tendrá un duro encuentro ante Vélez, el domingo (18.00) en Liniers.

Formaciones

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Andrés Herrera, Francisco Flores, Cristian Zapata y Nicolás Fernández Mercau; Julián Palacios, Néstor Ortigoza, Yeison Gordillo y Agustín Martegani; Nicolás Fernández y Franco Di Santo. DT: Diego Monarriz-José Di Leo.

Godoy Cruz (Mendoza): Juan Espínola; Manuel Llano, Guillermo Ortiz, Leonel González y Damián Pérez; Nelson Acevedo, Gonzalo Abrego, Valentín Burgoa, Matías Ramírez, Ezequiel Bullaude; Tomás Badaloni. DT: Diego Flores.

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: Nuevo Gasómetro.

TV: TNT Sports

