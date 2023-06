San Martín Dos: durante recorridas, efectivos policiales evitaron el incendio de una vivienda y le salvaron la vida al propietario

Efectivos que patrullaban la avenida Docente Argentino, fueron alertados por transeúntes que salía humo de una casa, en el barrio Primero de Mayo de San Martín Dos, donde los policías levantaron al propietario que estaba durmiendo y lo sacaron del lugar para evitar una tragedia.

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 01:00 de la madrugada, cuando efectivos de la comisaría local realizaban recorridas en el marco de operativos de seguridad ciudadana.

En medio de la tarea de prevención, fueron alertados del caso y los servidores públicos acudieron de inmediato al lugar. Allí observaron que por las aberturas salía mucho humo, golpearon la puerta y no fueron atendidos por ninguna persona.

Ante la urgencia, optaron por ingresaron por una puerta posterior de la casa, hasta una habitación, donde se encontraba durmiendo el propietario, un hombre de 37 años, quien no se había percatado de la situación de peligro en la que estaba, por lo que fue retirado hasta el patio.

Luego se estableció que el dueño de casa se olvidó la hornalla de la cocina encendida y una olla con alimentos arriba, después se quedó dormido y el accidente doméstico por poco no terminó en tragedia.

El propietario del inmueble agradeció la decidida actuación de los uniformados y afirmó que salvaron su vida.

Relacionado