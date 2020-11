San Martín se quedó con el clásico correntino en el inicio de la Liga

Compartir

Linkedin Print

Comenzó oficialmente la temporada 2020/21 de la Liga Nacional y lo hizo con una victoria de San Martín: en el clásico correntino, el conjunto dirigido técnicamente por Diego Vadell venció 77-74 en tiempo suplementario a Regatas en un encuentro que estuvo marcado por la paridad de principio a fin.

Los primeros minutos estuvieron marcados, como era de esperarse, por las impresiciones en ambos equipos. Principalmente desde el triple, hasta que Patricio Tabarez rompió ese panorama y Regatas pudo desbloquear su perímetro. Sin embargo, a pesar de meter un parcial de 8-0 y ponerse al frente por gran parte del primer cuarto, esa falta de ritmo le impidó mantener la ventaja y San Martín cerró mejor el parcial gracias al juego interno de Sebastián Acevedo y a los 7 puntos de Tomás Zanzottera: 19-15.

Los dirigidos por Diego Vadell aprovecharon su impacto en la pintura que, sumado a los problemas defensivos en las cercanías del aro de los de Lucas Victoriano, les permitió camuflar por ciertos momentos sus problemas en el manejo del balón (16 pérdidas en total). Sin embargo, una polémica decisión arbitral quitó a Franco Méndez de la cancha por doble antideportiva y le dio la chance al Fantasma, con dos libres de Leandro Vildoza y una penetración de Juan Pablo Arengo, de irse al descanso por encima: 33-34.

El complemento mantuvo ese nivel de incertidumbre por lo fluctuante del desarrollo. No obstante, el excelente nivel ofensivo de Zanzottera (8 de sus 22 tantos) impulsó a San Martín a revertir el resultado y ponerse al mando. Regatas no encontró respuesta para el exjugador de Obras y entró a los diez minutos finales en desventaja luego de perder el tercer cuarto por cuatro puntos: 53-50.

Poco indicaba que algo fuera a cambiar en el cierre y así fue: el trámite se mantuvo y ninguno de los dos equipos pudo sacar una distancia considerable para sellar el encuentro. Más que nunca, las impresiciones tomaron el control del juego: pérdidas, fallos desde el triple y más hicieron que llegaran al final en empate, hasta que Tabarez hizo su aparición: con dos dobles consecutivos, puso el partido 66-65 para Regatas. Sin embargo, Zanzottera empató con un libre y llevó el cruce a tiempo suplementario luego de que Paolo Quinteros no pudiera encestar el triple en la posesión final.

Allí, el triple fue el factor determinante para ambos. Acevedo emergió como el jugador decisivo: dos lanzamientos a larga distancia concretados, una tapa, un doble y dos libres anotados para llegar a 24 tantos y 14 rebotes y darle la victoria 77-74 a San Martín en el primer episodio de la temporada 2020/21 de la Liga Nacional, que oficialmente ha comenzado.

Compartir

Linkedin Print