Santa Fe dispuso congelar la tarifa eléctrica hasta fin de año

El gobierno de Santa Fe dispuso el congelamiento de la tarifa eléctrica que distribuye a través de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) hasta el 31 de diciembre próximo, informaron fuentes oficiales.

La medida, que acompaña a la decisión del presidente Alberto Fernández de mantener el cuadro tarifario para usuarios residenciales, supone “un ahorro para el sector productivo de mil millones de pesos”, dijo el interventor de la empresa santafesina, Mauricio Caussi.

La decisión fue adoptada por el gobernador provincial, Omar Perotti, y rubricada en el decreto 773 publicado hoy en el Boletín Oficial de Santa Fe.

“Esto implica, en particular para el sector productivo, un ahorro adicional en materia energética de unos mil millones de pesos, que se suman a los mil millones de pesos del primer semestre”, dijo Caussi, el titular de la EPE.

En esa línea, el funcionario de la empresa estatal recordó que “las tarifas residenciales están congeladas por decisión del presidente, a la cual la provincia de Santa Fe adhirió desde un primer momento y cómo ha venido haciendo todo este tiempo”.

El titular de la EPE enumeró otras medidas adoptadas en el mismo sentido como “la adhesión al decreto de no corte (del servicio), o cuando establecimos la posibilidad de no pago de hasta 3 facturas y la estructuración de un esquema que permita pagar esa deuda, a partir de octubre, por un plazo de hasta 12 meses”.

El funcionario explicó que el ahorro para el sector productivo santafesino tiene “como contracara” un “incremento del déficit” de la compañía distribuidora.