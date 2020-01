Santiago Ascacíbar, el futbolista que estuvo en el radar de Boca, acaba de firmar con un club alemán

Compartir

Santiago Ascacíbar fue anunciado como refuerzo del Hertha Berlín. El Ruso, de 22 años, es el nuevo jugador del elenco de la capital de Alemania, tras su paso por el Stuttgart de la segunda división.

El mediocampista argentino había estado en el radar de Boca como posible refuerzo en el actual mercado de pases. Sin embargo, el ex Estudiantes de La Plata, continuará en Europa y compartió su alegría.

“El Hertha es un club muy grande que confía en mí. Vengo a dar todo lo mejor. Siempre aspiro a entrar en una competición europea o salir campeón. Siempre aspiro a lo máximo”, expresó Ascacíbar, quien también se despidió de los hinchas de su anterior club, donde jugó 68 encuentros y anotó un gol, el único en toda su carrera profesional.

“Fueron dos años y medio muy buenos en el Stuttgart. Me sentí muy cómodo y conocí a muchos amigos. Doy las gracias a los seguidores del equipo que han siempre nos han apoyado. Les deseo todo lo mejor para el futuro”, afirmó el argentino.

El Hertha Berlín es un elenco dirigido por el histórico ex delantero de la selección de Alemania, Jürgen Klinsmann. Este equipo de la capital alemana pagó cerca de 10 millones de euros por su pase, por lo que Estudiantes de La Plata se aseguró un buen ingreso en concepto de derechos de formación. El Pincha, donde debutó en 2016, recibirá cerca de medio millón de euros.

Santiago Ascacíbar tuvo un pasado en la selección argentina Sub 20 y Sub 23 que disputó los Juegos Olímpicos de Río 2016. En 2018 participó en tres encuentros con la selección mayor, mientras que en 2019 formó parte del Sub 23 que se prepara para el Preolímpico clasificatorio a Tokio 2020.