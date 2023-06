Santiago Cafiero destacó las precandidaturas de Scioli y Tolosa Paz

El canciller Santiago Cafiero aseguró que en el Frente de Todos (FdT) «hay mucho entusiasmo» por las precandidaturas del embajador en Brasil, Daniel Scioli, a presidente y de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, a gobernadora bonaerense y aseguró que «todas las voces» de la coalición oficialista «son muy importantes para generar mayor competitividad» ante las elecciones generales.

«El combustible del peronismo es el debate. Hay mucho entusiasmo con las propuestas e ideas que están llevando a cabo Daniel Scioli, en el país, y Victoria Tolosa Paz en provincia de Buenos Aires», destacó Cafiero en declaraciones a radio AM 750.

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto insistió en que las definiciones de los candidatos «no pueden estar en el escritorio», sino que tienen que estar «en la calle y en las unidades básicas» del peronismo y las demás fuerzas que integran el FdT.

«Frente al avance de la derecha reaccionaria, el peronismo tiene que abrirse a la gente. Se tiene que anteponer con más democracia, participación, debate interno y apertura. Que se presenten los precandidatos que crean que pueden hacerlo. Todas las voces son muy importantes para generar mayor competitividad de cara a las elecciones generales», remarcó.

Además, el canciller sostuvo que no hay que pensar en cómo «los medios dominantes van a presentar el desempeño electoral del peronismo» el lunes posterior a las primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) porque siempre lo han «hecho de la peor forma».

«Si la cuenta nos da por (pre) candidatos, van a decir que lo que hay que medir es el frente y viceversa. No pensemos así porque nos vamos a equivocar», apuntó en respuesta a quienes creen que una competencia interna del FdT en las PASO podría ser perjudicial para las chances del oficialismo.

Cafiero recordó que el presidente Alberto Fernández ya confirmó que «se iba a mantener al margen de la campaña» y que seguirá «promoviendo la democratización del espacio».

«Entiendo en un punto al Presidente. Su convicción más firme es generar las condiciones para que en la competencia surjan los mejores y poder ganarle a la derecha en Argentina. Alberto (Fernández) es un demócrata que cree fervientemente que en el peronismo deben haber internas y debates», afirmó.

En ese sentido, Cafiero sostuvo que «hay diferencias dentro del FdT» pero que todos «queremos que aumenten los salarios».

«Lo que tenemos que discutir es el cómo y las herramientas. Lo que no van a encontrar es la idea de un país arrodillado a los intereses internacionales», remarcó.

Por otro lado, Cafiero recordó que cuando los países «atraviesan excepcionalidades» como la pandemia o la sequía que generan «dificultades en su balanza de pagos» recurren a los organismos multilaterales de crédito.

«Nosotros no podemos porque (el expresidente Mauricio) Macri tomó la deuda y se la timbeó toda. Sobreendeudó la Argentina para sostener la fuga de capitales e hizo una genial bicicleta financiera», criticó.

El ministro explicó que «cuando una economía comienza a crecer, demanda mas dólares» y que durante esta gestión se sostuvieron «niveles de crecimiento muy altos» ya que Argentina «en 2021 creció 10,7% y en 2022, 5%».

