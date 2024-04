Santiago del Moro anunció la salida de Furia de Gran Hermano: «Ella va a elegir qué contar»

Gran Hermano transita horas cada vez más intensas en la convivencia semanal y los participantes, sueltos y en grupos, afrontan diversas estrategias para seguir adelante en el reality. Desde el inicio de la competencia, allá por diciembre del año pasado, Juliana Furia Scaglione se convirtió en la participante más popular del concurso de Telefe, generando un poderoso fandom fuera de la casa y cosechando amores y odios con sus actitudes.

En la mañana del martes, el conductor Santiago del Moro dio a conocer una noticia que revolucionó las redes sociales. Según informó, Furia deberá dejar la casa por unos días, para someterse a una revisión médica. “Amigos, les quiero contar algo importante. Juli próximamente va a salir de la casa de GH según han decidido los médicos para ampliar unos estudios clínicos”, expresó del Moro en su cuenta oficial, que suele utilizar para dar noticias importantes del reality.

Allí, el conductor no quiso dar más precisiones sobre el estado de salud de la doble de riesgo. “Es ella la única que va a elegir qué contar. Obviamente, cuando los profesionales de la salud así lo consideren, volverá a la casa y seguirá en competencia”. Al conocerse esta información, los seguidores del programa especularon sobre los motivos de esta repentina salida.

En los últimos días, se vio que la participante venía expresando ciertos malestares debido a la mala alimentación y al stress propio de la casa. El grupo viene perdiendo sucesivas pruebas semanales, lo que repercute directamente en el presupuesto para hacer las compras en el supermercado. En este panorama, ante la disminución de víveres, los hermanitos acordaron repartirse parte del dinero para gustos personales. Furia se lo gastó en cigarrillos y resignó su alimentación, y esta conducta podría tener que ver con su malestar, ya que de acuerdo a lo que trascendió en las redes, podría sufrir de anemia.

Tras la eliminación de Cata,

una nueva adversaria para Furia

Por estos días, el ingreso de Coty Romero revolucionó las internas de los hermanitos. La correntina, una de las figuras de la edición pasada, entró a jugar en reemplazo de Agostina Spinelli y no tardó en enfrentarse con Furia, diseñando una estrategia para sacarla luego de que fracasara la placa con Catalina. “A la chica nueva que tiene 3.1 millones de seguidores, gente, esto es injusto”, lanzó Juliana apuntando a la rubia. “Es divina, pero es injusto, es hermosa, es divina, pero es injusto, ¡basta!”, insistió.

La mala relación entre Furia y Coty se dio desde el primer momento en que cruzaron miradas. Lejos de alegrarse por el ingreso de un integrante más, la muchacha le confesó a Emmanuel que le molestó mucho la decisión de la producción. Además, no dudó en tildarla de maleducada, ya que afirmó que ni siquiera la miró a los ojos cuando se presentó. “Lo hicieron a propósito”, señaló la jugadora tras alejarse de la exparticipante para hablar con el estilista cordobés.

“Hubieran traído a alguien más piola, ¿para qué traen a esta chica pobre que no entiende nada. Me hace como desprecio, ¿esa es la jugada?”, sumó ante la mirada del peluquero, quien coincidió con ella. Su enojo estuvo lejos de disiparse, por lo que puso en marcha su estrategia para eliminarla del juego: “Yo no le dejo que tome nada, ni que pase un buen momento. ¿Qué hace acá? ¿Con quién viene a jugar? Que juegue sola”, señaló visiblemente molesta.