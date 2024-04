Ayer se corrió la segunda fecha del Campeonato Formoseño de Ciclismo

Herradura y Misión Laishí recibieron la segunda fecha del Campeonato Formoseño de Ciclismo de Ruta. Se realizó ayer a la mañana la competencia con punto de partida en Herradura, desde donde emprendieron rumbo a Laishí para finalizar en el punto de inicio.

Estas fueron las principales posiciones en cada una de las categorías: Elite: 1) Emanuel Ibarrola, 2) Carlos Domínguez, 3) Ignacio Rodríguez, 4) David Medina y 5) Carlos Corti.

Master A: 1) Emanuel Ibarrola y 2) José Britez.

Elite 2: 1) Ariel Vera y 2) Agustín Falcón.

Master B: 1) David Medina, 2) Carlos Dinucci, 3) Juan Ríos, 4) Oscar Mingo y 5) Matías Benítez.

Master C: 1) Alberto Nocetti, 2) Jorge Sandoval, 3) Emanuel Del Río, 4) Hugo Villasanti y 5) Daniel Ojeda.

Master D: 1) Aníbal Ruiz y 2) Roberto González.

Damas: 1) Yannina Minerva, 2) Sonia Santander, 3) Romina Stebner, 4) Paola Sbardella, y 5) Gabriel Gómez.

Promocional juvenil: 1) Lautaro Alvarez, 2) Santiago Ramúa y 3) Matías Guerrero.

San Juan arrasó con el medallero del Campeonato Argentino de Ruta

La delegación provincial sumó medallas en las categorías convencional y adaptado.

La selección sanjuanina de ciclismo en ruta ganó 23 medallas en el Campeonato Argentino 2024 de la especialidad. De esta manera, el representativo provincial se convirtió en el más ganador de la competencia nacional, la máxima del país a nivel de selecciones, que se celebró este fin de semana en el autódromo Oscar Cabalén de la ciudad de Alta Gracia, Córdoba.

El certamen fue fiscalizado por la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta, organizado por la Federación Cordobesa de Ciclismo, con 33 delegaciones provinciales o regionales presentes y 280 ciclistas inscriptos.

Lo que destaca al selectivo de San Juan, que participó con 41 ciclistas como integrantes, es que consiguió los logró en las dos grandes ramas del ciclismo: convencional y adaptado. En la primera divisional, la cosecha fue 1 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Mientras que en la segunda fue 7 doradas, 5 plateadas y 4 bronceadas. A continuación, el detalle de cada conquista sanjuanina.

Convencional

La medalla de oro fue obtenida por Abril Capdevila en la contrarreloj individual de la categoría Sub 23 femenina. Completó los 18 kilómetros de carrera en 23:17.860 milésimas.

Las tres de plata correspondieron a Leonardo Cobarrubia, en la contrarreloj de hombres elite (36 KM en 40:24.016 milésimas); Pilar Amarfil, en la etapa en línea de la categoría Sub 23 femenina (104 KM en 2:36:23 segundos); y Uriel Videla, en la etapa en línea de la categoría Sub 23 masculina (142 KM en 3:09:39 segundos).

Por último, las tres de bronce fueron protagonizadas por María Constanza Pezzotti, en la contrarreloj individual de la categoría Sub 23 femenina (18 KM en 23:48.677 segundos); Ludmila Aguirre, en la etapa en línea de la categoría Sub 23 femenina (104 KM en 2:36:23 segundos): y Leandro Velardez, en la etapa en línea de la categoría hombres elite (180 KM en 4:01:12 segundos).

Vale destacar que el 70% de las medallas sanjuaninas en esta categoría tuvieron como protagonistas a ciclistas Sub 23. Lo que refleja el crecimiento y proyección que los jóvenes talentos de nuestra provincia en este deporte.

El primer puesto en el medallero convencional fue para Metropolitana (2 oro y 3 plata).

Adaptado o paraciclismo

En esta divisional, San Juan consiguió 16 de las 23 medallas que se trajo desde Córdoba. Las siete de oro corresponden a Brian Guajardo en la contrarreloj de MT (21:01.092 milésimas), Magdalena Sergo en la contrarreloj y etapa en línea de WC (16:36.501 milésimas y 1:17:27 segundos respectivamente), Enzo Delgado en la etapa en línea de MT (13:12 segundos), Ricardo Cabañas en la etapa en línea de MH (23:47 segundos), María José ‘Majo’ Quiroga guiada por la bonaerense Micaela Barroso en la etapa en línea en tándem femenino (1:08:00 segundos) y Maximiliano Pérez en la etapa en línea en tándem masculino (57:53 segundos).

Le siguen las cinco plateadas con Enzo Delgado en la contrarreloj de MT (22:01.247 milésimas), Ricardo Cabañas en la contrarreloj de MH (25:17.111 milésimas), Maximiliano Pérez guiado por William Quintero en la contrarreloj de tándem masculino (12:18.577 milésimas), Brian Guajardo en la etapa en línea de MT (15:03 segundos), Joel Galván en la etapa en línea de MC3 (1:08:01 segundos).

Y por último, cuatro de bronce por Joel Galván en la contrarreloj de MC3 (13:28.286 milésimas), Ramón Tejada guiado por Juan Leonardo Martínez en la contrarreloj individual y en la etapa en línea de tándem masculino (12:32.287 milésimas y 1:02:43 segundos respectivamente) y Alejandro Andrés Pereyra en la etapa en línea de MC5 (1:08:01 segundos).

El primer puesto en el medallero adaptado fue para San Juan (7 oro, 5 plata y 4 bronce).