Sarmiento es semifinalista del Federal A

Sarmiento se clasificó este viernes a las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A de fútbol, al vencer 2 a 0 a Douglas Haig, en Pergamino, y dio un paso más hacia el tan anhelado ascenso a la Primera Nacional (ex B Nacional).

El próximo rival del equipo de Raúl Valdez se conocerá cuando finalice la ronda de cuartos de final. Si clasifica Villa Mitre, el rival será Deportivo Maipú, y si pasa Sportivo Belgrano, enfrentará a Deportivo Madryn.

El Decano fue superior durante todo el partido, aunque recién pudo abrir el marcador promediando el segundo tiempo, cuando a los 24 minutos, Luis Silba conectó de cabeza un centro desde un tiro de esquina.

El gol definitorio llegó ya en tiempo de descuento, por medio de Sergio Sagarzazu, quien realizó una gran maniobra individual en el área, y definió con delicadeza ante la salida del arquero rival.

For Ever cayó ante

Madryn y quedó eliminado

Chaco For Ever quedó eliminado del Torneo Federa A de fútbol, al perder como local ante Deportivo Madryn, por 1 a 0, por los cuartos de final de la Reválida por el segundo ascenso.

Fue un partido discreto, en el que el equipo de Daniel Cravero intentó tomar la iniciativa, pero le faltó volumen de juego para generar peligro en el arco rival, mientras que el conjunto de Puerto Madryn cerró eficientemente los espacios y buscó herir con contragolpes.

El único gol del partido lo anotó Nicolás Torres, a los 35 minutos del segundo tiempo.

De esta manera, For Ever suma otra frustración en su sueño de ascender a la segunda categoría del fútbol argentino, en tanto que Deportivo Madryn jugará las semifinales, ante Villa Mitre o Sarmiento.

