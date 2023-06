Schiaretti escribió una carta abierta a los argentinos y llamó a «construir en paz»

El gobernador de Córdoba dijo sobre la iniciativa, a la que tituló “Pudimos en Córdoba, podemos en Argentina”, que es «un llamamiento nacional y federal», y propuso construir «un país a la altura de nuestra historia».

El precandidato presidencial de “Hacemos por Nuestro País”, el actual gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, convocó a los argentinos a una “causa patriótica y federal” para ser capaces de “construir en paz y en unidad el país que nos merecemos”, mediante una “carta a los argentinos” que dio a conocer este martes por las redes sociales.

Schiaretti, quien va a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto acompañado en la fórmula por el diputado nacional Florencio Randazzo (Identidad bonaerense), encabeza el texto con el lema: “Pudimos en Córdoba, podemos en Argentina”.

“Mi carta es un llamamiento nacional y federal. Estoy convencido que somos la inmensa mayoría los que queremos una Argentina normal”, remarca el mandatario cordobés en la carta y agregó que está convencido de que “podemos unirnos a partir de un nuevo espíritu que funde una época basada en los valores del mérito, la paz, la austeridad, el trabajo, la producción y el federalismo”.

En la misiva, el mandatario cordobés resumió su mirada personal sobre el contexto que está atravesando el país y, en ese sentido, sostuvo que “ante semejante escenario de descomposición tenemos la obligación moral y política de actuar”, al entender que ante las “horas más oscuras de una nación, son las que más liderazgo y compromiso demandan de su dirigencia política”.

Al respecto, aseveró que “no podemos seguir derramando lágrimas y diagnósticos impotentes en este desierto de acción» y agregó: «Soy de los que creen que las crisis no son una excusa. Son una interpelación”.

Schiaretti convocó a los argentinos a que “dejemos de administrar la decadencia y desarmemos para siempre esta crisis eterna”, y propuso: “Levantamos y construimos una Argentina a la altura de nuestra historia y nuestras aspiraciones, o la Argentina de nuestros hijos y nietos será una pesadilla de la que ya no podremos despertar. En este marco, he decidido ser candidato a Presidente de la Nación”.

En ese contexto, Schiaretti dijo que no quiere ser el Presidente de una «nueva facción o de una nueva frustración» y expresó: “Vengo a proponerles un gobierno. Vengo a proponerles un futuro. Quiero ser enfático. No puedo solo. Ese desafío demanda de una nueva mayoría de hombres y mujeres que, “sin mezquindades ni sectarismos, pueda cambiar Argentina para siempre”.

Sobre la gestión en Córdoba, expuso que es un modelo a replicar a nivel nacional para «superar la crisis, mediante la potencialidad que tiene el sector productivo para recuperar la economía y el valor del trabajo como se viene haciendo en la provincia, que es un pequeño paso que sirve para demostrar de lo que somos capaces como país”.

Finalmente, Schiaretti -quien cumple su segundo mandato consecutivo que le impidió presentarse para un tercer período- apuntó a un frustrado proyecto político electoral de conformar un “frente de frentes” con el sector de Juntos por el Cambio (JxC) y con los “peronistas no kirchneristas”.

Relacionado