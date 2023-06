Schwartzman no pudo con Tsitsipas y quedó eliminado de Roland Garros

El argentino sufrió el alto nivel del griego, quien mostró su mejor versión del año. El Peque saldrá del top100.

Punto final para el recorrido de Diego Schwartzman (95º) en Roland Garros. Después de dos importantes triunfos que le dieron un poco de aire y le permitieron recuperar la confianza, el argentino no pudo hacer nada ante Stefanos Tsitsipas (5º) por 6-2, 6-2 y 6-3 en 2h03m y quedó eliminado en la tercera ronda del torneo. Así, el Peque perderá 90 puntos en el ranking y, en efecto, el lunes 12 de junio, cuando se actualice la clasificación, aparecerá fuera del top100 (105 más precisamente) por primera vez en nueve años.

A lo largo de su carrera, Schwartzman fue siempre un especialista en desafiar la lógica. Cuando todos decían que no podía jugar por su estatura (1,70 metros), hizo oídos sordos y calló bocas al punto de posicionarse en el top10 (llegó a ser 8 del mundo y a disputar un ATP Finals). No obstante, el nacido tenísticamente en Hacoaj se encuentra atravesando un difícil presente y esta vez poco pudo hacer frente a Tsitsipas, quien dominó el partido de principio a fin.

El griego se plantó desde el fondo de la cancha y dominó en los intercambios largos. Además, estuvo preciso para desactivar la táctica del Peque, que trató de encontrar en los dropshots una alternativa a los tiros ganadores desde la línea de base de su rival (34 contra 19 del argentino). Y en ese afán por tratar de liberarse de los problemas causados por el tenista europeo, Schwartzman forzó de más sus golpes, buscó las líneas y terminó errando más de la cuenta (41, 13 de promedio por set).

Quedan tres argentinos en el torneo

Con la eliminación de Schwartzman, aún quedan tres argentinos con chances de poder seguir avanzando en el torneo.

Tanto es así que ellos se jugarán este sábado sus posibilidades de continuar con vida en París. Tomás Etcheverry (49º) se medirá con Borna Coric (16º), a las 7.30. Asimismo, Genaro Olivieri (231º) tendrá un duro compromiso ante Holger Rune (6º): será el segundo turno de la Philippe Chatrier.

En tanto, Franciso Cerúndolo (23º) jugará contra Taylor Fritz (8º) a las 9.30 aproximadamente.