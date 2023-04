Scioli quiere definir al candidato «en una gran PASO ordenada»

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, aseguró que tras la decisión del presidente Alberto Fernández de no ser candidato se debe definir la interna en «una gran PASO ordenada» del Frente de Todos.

«Espero que se dirima todo en una gran PASO, ordenada, de común acuerdo y que fortalezca nuestro espacio», subrayó el ex gobernador de Buenos Aires.

Scioli sostuvo que él propone «un peronismo del siglo XXI, defendiendo los derechos de los trabajadores».

«Soy respetuoso a la democracia, de la voluntad popular y confío en que van a apoyar mis ideas y lo que siempre defendí», sostuvo el embajador en Brasil, al ser consultado sobre su propuesta de cara a las PASO.

Además, reveló que tras el anuncio dialogó con el Presidente: «Hablé con él hace un rato, le transmití desde lo humano, afecto, reconocimiento. Ha tenido un sentido de responsabilidad de priorizar la unidad del espacio».

«El confía en mí, en mi pericia, me tiene un gran afecto personal y respeta mi decisión de competir en el espacio», subrayó Scioli al evitar responder si Fernández lo iba a acompañar a él en la pelea de unas PASO.

Si bien no contestó si tenía el respaldo del jefe de Estado, indicó: «Él me ha facilitado absolutamente que yo pueda desarrollar mis ideas y someterlas al pueblo en las PASO».

