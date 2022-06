Se acentúa la crisis del combustible y se registraron filas en varias estaciones de servicio

Compartir

Desde camioneros que deben entregar cargas a tiempo hasta automovilistas que necesitan circular en la ciudad, la crisis en el combustible genera largas filas en distintos puntos de la ciudad.

Las medidas excepcionales que aplican algunas petroleras frente a la crisis del combustible, al parecer no alcanzan para garantizar un correcto stock para la demanda que existe en la ciudad y genera largas filas en distintas estaciones de servicio con esperas que superan horas en algunos casos. “La verdad que se hace muy difícil hoy en día conseguir combustible», lamentó un camionero al Grupo de Medios TVO.

En la jornada de ayer, sobre la avenida 9 de Julio esquina Juan José Silva, varios automovilistas y camioneros se encontraban realizando una larga fila con esperas superiores a los 40 minutos. «Tengo entendido que es la única estación de servicio que tiene disponible gasoil. El tope es 40 litros», señaló un camionero desde el lugar.

«Nosotros tenemos 72 horas para dejar nuestra mercadería porque una vez que entras al país te dan ese tiempo, hace 24 horas que estamos acá esperando el combustible”, agregó otro camionero en una estación de servicio en el ingreso a la ciudad.

De esta forma la falta de gasoil se acentúa y genera estas complicaciones en la ciudad. La afectación incluso alcanzó a camiones destinados a servicios como el de la energía eléctrica.

«Nosotros movemos la economía de Argentina a Paraguay porque llevamos y traemos importación, nos tendrían que facilitar el trabajo para que pueda entrar más dólares, para que en Paraguay también se pueda mover la economía pero es al revés, todos quieren lucrar con nosotros», manifestó al respecto Jesús Méndez, un camionero paraguayo.

Las esperas de los camioneros en las largas filas registradas varían y en algunos casos se extienden por horas.

“Directamente somos leprosos para las estaciones de servicio, ahora que tienen la oportunidad de vender más caro el combustible llegamos nosotros con la patente paraguaya, es más, mi compañero que trabaja conmigo es argentino pero trabaja con una patente paraguaya y directamente te hacen la seña de ‘no y no hay’ acá», expresó otro camionero.

Como consecuencia de esta situación, varios camioneros denuncian sobreprecios en la venta de gasoil tanto en estaciones de servicio argentinas como paraguayas en donde llegan a cobrar hasta «300 pesos el litro».

«Todos quieren lucrar con la desgracia ajena, es como que te ven ahí sediento, muerto de sed y te muestran el vaso de agua. Acá estamos varados, juegan con la desesperación de uno y te venden el gasoil a “200”, concluyó.

Hasta el momento la situación que afecta a 9 provincias del norte del país no encuentra una solución mientras el Gobierno Nacional asegura trabajar para revertir las consecuencias.

