Se conmemoró el 3er Aniversario del Museo Ferroviario Municipal

Compartir

Linkedin Print

Este martes 7 Junio se conmemoró el tercer aniversario de la inauguración oficial del Museo Ferroviario Municipal, y para celebrarlo se llevó a cabo la apertura de la muestra “Mi paso por el Ferrocarril Gral. Manuel Belgrano”, en la que se expusieron fotos, objetos y documentos puestos a disposición por la familia ferroviaria, ocasión también en que se homenajeó a quienes dejaron su paso por esa institución.

El encuentro, organizado por la Subsecretaría de Deportes, Cultura y Turismo a través de la coordinación del Museo, se realizó en la Sala de los Intendentes, oportunidad en que parientes de ex ferroviarios compartieron anécdotas de sus padres, abuelos y familiares que trabajaron en el ferrocarril, hito en la historia y desarrollo de nuestra ciudad y de la provincia. Como parte de la celebración, la academia “Danzarte” presentó un cuadro de tango titulado “La Mulateada”, a cargo del profesor y coreógrafo Marcos López, para dar música y color al homenaje.

El subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo, Dr. Rodrigo Portocarrero indicó al respecto: “este museo se inauguró hace tres años con la presencia del gobernador, Gildo Insfrán y el intendente Jorge Jofré y fue un hecho muy importante para la historia de la ciudad que sin dudas marca un antes y después, ya que se pone en valor un lugar que tiene mucha de nuestra historia como el puntapié inicial de formación de la ciudad y esto nos llena de orgullo”.

Por su parte, la responsable del Museo Ferroviario, Graciela Cuyé agradeció la presencia de los familiares de ex ferroviarios que se acercaron para conmemorar el tercer aniversario de este espacio histórico.

“Sin dudas es un espacio más ganado por la gestión del intendente Jorge Jofré, que revaloriza la historia y la cultura a través de este lugar y decir en este contexto que nuestra historia inicia en el año 1905 y hasta 1930 en que se inaugura oficialmente conjuntamente con Embarcación Salta, la Estación Terminal Formosa”.

Finalmente, Marta Vazquez nieta y bisnieta de trabajadores ferroviarios rememoró: “Estoy orgullosamente participando de este tercer aniversario que me parece muy importante y necesario ya que forma parte de la historia de Formosa y yo como formoseña me parece Importante difundir nuestra historia”.

“En esta ocasión traje documentación de mis familiares ferroviarios, como notas, recibos de sueldo, carnet de viaje y un uniforme que perteneció a mi abuelo que será expusto en este museo”, culminó.

Para coronar el evento, se hizo un reconocimiento a los ex empleados a través de sus familiares presentes, en esta oportunidad a los residentes en el barrio San Miguel, lo que seguirá adelante hasta homenajear a la totalidad de los ex trabajadores, a cuyos parientes se irá convocando por sectores.

Finalmente invitaron a la comunidad a acercarse al Museo para visitar la muestra, el que permanecerá abierto de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19, y sábados, domingos y feriados de 15 a 20.

Compartir

Linkedin Print