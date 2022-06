El ministro Katopodis llega hoy a Formosa para presentar un plan de obras públicas

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, llegará hoy a Formosa , para participar del acto de presentación del Plan de Obras Públicas para el Desarrollo de la Nación en la provincia, que será en el sexto piso de Casa de Gobierno.

Además, firmará actas y contratos con el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán.

En ese marco, el ministro de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Daniel Malich, ratificó esta noticia y dijo que hoy, “vamos a tener novedades que va a traer el ministro”.

“Estaremos expectantes a cuáles serán, sí podemos confirmar que hay un paquete de obras muy importantes que va a anunciar, pero vamos a dejar que el gobernador y él brinden detalles”, indicó.

Asimismo, explicó que “siempre desde el Ministerio de Obras Públicas tenemos que pensar que son obras de recursos hídricos o con saneamiento, agua potable, por ahí viene el tema”.

“Evidentemente el que no lo puede ver es porque realmente está ciego, desde que asumió el nuevo gobierno y el gobernador empezó a hacer gestiones, incluso en pandemia, durante el 2020 y 2021, las realizaba de manera virtual y durante esos dos años se anunciaron muchas obras que se firmaron y hoy estamos viendo en ejecución”, sostuvo.

De esta manera, el funcionario ejemplificó con la recuperación del tramo de la Autovía Tatané-Mansilla que está con un avance muy importante” y “la construcción del puente sobre Kirchner y Gendarmería Nacional, que también presenta un avance muy importante”.

“También se inició el nuevo tramo de la Autovía en la rotonda de la Virgen hasta la intersección de la ruta 81 y ruta 11, que ya están las máquinas en plena ejecución”, sumó.

Además, Malich mencionó otras obras de infraestructura en el Polo Científico y Tecnológico y el Instituto Politécnico; y obras viales como la ruta provincial N°23, en el tramo de Palo Santo a Belgrano; las aperturas recientes de licitaciones para la ruta provincial N°6 del tramo de Riacho He He hasta Tres Lagunas.

“Y se anunciaba también la pavimentación de la ruta provincial N°8 desde La Primavera intersección ruta provincial N°2, hasta Siete Palmas con un puente nuevo”, agregó.

También el titular de Planificación enumeró el acueducto “que va del río Paraguay hasta Mansilla y Villafañe que ya se inició”; y que “se recuperó la ejecución de obra de la planta de Clorinda”.

“Que es muy importante para toda esa comunidad y fue una obra que teníamos totalmente firmada, contratada, iniciada y luego fue paralizada por cuestiones ajenas a la conducción del Gobierno Provincial”, recordó.

Últimos anuncios

Malich se refirió también a los anuncios de obras importantes que realizó el gobernador Insfrán el pasado sábado durante el Operativo “Por Nuestra Gente Todo” en el barrio Divino Niño.

“Básicamente anunció obras de infraestructura que algunas van a ser financiadas con fondos del Tesoro Provincial, ya que la gestión del gobernador pasa porque las obras de infraestructura, estratégicas, importantes, que requieren mucha financiación son gestionadas por él a través de convenios con el gobierno nacional”, señaló.

Y valoró la “unidad de concepción y unidad de acción” que “es muy importante” porque “es un gobierno con visión federal que vuelve a poner a la provincia dentro de la órbita de Nación y a nosotros como provincia nos permite continuar el desarrollo estratégico con el plan de obras públicas”.

Respecto a las obras de infraestructura locales con financiamiento propio, el ministro explicó que “hay algunas obras del punto de vista social que van a estar ubicadas en el Lote 110 y 111”, como ser dos establecimientos educativos de los tres niveles, centro de salud, hospital; y aclaró que “algunas de ellas seguro estarán financiadas con fondos nacionales”.

“La pavimentación de la avenida Italia, una arteria muy importante que va a permitir dar accesibilidad a todos esos barrios para que tengan otra salida alternativa para la Circunvalación, a lo que hoy es una congestión total que es la avenida Kirchner”, destacó.

Y añadió: “Se habló también de un acueducto que va a llevar agua potable con una nueva planta de distribución de agua en esa zona, más de 25 mil personas que ya están viviendo ahí y es muy importante fortalecer los servicios”.

Compartir

Linkedin Print