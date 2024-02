Se cumplieron 14 días de paro: trabajadores de Crucero del Sur protestaron frente a la empresa

El secretario general de la UTA, Diego Mendoza dialogó con el Grupo de Medios TVO habló acerca de lo realizado el día lunes frente a la Comuna y reconoció que los móviles si tenían combustible y que “fue un intento desesperado por ser escuchado” al mismo tiempo que comentó que se quedará frente a la empresa Crucero del Sur a la espera de que alguien se acerque a hablar con ellos.

Mendoza comenzó diciendo: “seguimos con la modalidad de protesta, ahora, frente a la empresa, estamos esperando a que la Comuna consiga algún tipo de reunión con los referentes de Crucero del Sur para saber cómo continuar. Hoy (por ayer) cumplimos 14 días de paro y estamos a 20 de febrero y no hemos tenido ninguna respuesta al respecto”, explicó.

En relación al duro comunicado de Jorge Jofré, dijo “nosotros fuimos a protestar frente a la Comuna, la casa del Intendente, entiendo que puede estar molesto, pero él tiene que entendernos también a nosotros porque ya estamos a nada de que finalice el mes y no hemos tenido novedades de la empresa y creo que el Intendente debe redireccionar su enojo y buscar alguna solución para el transporte. Estamos en la búsqueda de una solución y vamos a hablar con quien sea, pero queremos soluciones”.

Acerca de sí la idea era llevar la protesta frente al HCD, el gremialista dijo “la idea era que el Concejo Deliberante busque fondos para ayudar un poco a solucionar este problema, pero desmiento que quisiéramos llegar hasta Casa de Gobierno con nuestro reclamo”.

“Hay que pensar también que comienzan las clases y que el servicio Punto a Punto no es una solución a la problemática del transporte porque son 45 mil usuarios los que utilizan todos los días el transporte público de pasajeros”, se explayó.

“Nosotros estamos frente a la empresa reclamando y pidiendo que nos solucionen el problema con los sueldos de los trabajadores”, puntualizó.