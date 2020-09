Se detectaron 32 fiestas privadas y clausuraron 35 comercios durante el fin de semana en la provincia

Compartir

El trabajo preventivo de la Policía durante este último fin de semana volvió a dejar en evidencia la irresponsabilidad y el desinterés de numerosas personas en este tiempo de pandemia de coronavirus y poner en riesgo tanto su salud como la del resto de la comunidad formoseña.

Las violaciones al Decreto de Necesidad y Urgencia volvieron a ser la constante durante el Operativo de cuidado y protección, tanto que se detectaron 32 fiestas privadas y se clausuraron 35 locales comerciales.

También se labraron 47 actas de infracción al tránsito, cinco fueron por alcotest positivo, 16 vehículos fueron sacados de circulación, nueve licencias retenidas, más unas 22 personas demoradas en estado de ebriedad y desorden, en la vía pública.

Se confeccionaron actas de infracción a transeúntes y conductores que no sólo circulaban sin el permiso obligatorio, sino que además varios de ellos no estaban comprendidos dentro de las excepciones del Decreto de Necesidad y Urgencia.

En materia de seguridad vial, se labró 47 actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito, cinco de ellas por alcohotest positivo, se retuvieron nueve licencias y se sacaron fuera de circulación 16 vehículos.

Por otra parte, se detectaron en la noche del sábado y madrugada del domingo, 35 locales comerciales que atendían al público fuera del horario permitido y varios de ellos con el agravante de comercializar bebidas alcohólicas de madrugada, incumpliendo las normativas vigentes.

En esos casos, se dio intervención a los inspectores de la Dirección de Bromatología Municipal, quienes labraron las actas de Infracción y colocaron las fajas de clausura a los comercios.

Bajo la misma línea de trabajo, los efectivos policiales constataron el desarrollo de 32 fiestas privadas en los barrios Lujan, República Argentina, Antenor Gauna, Namqom, San Martín, San Agustín, San Pedro, Fontana, Centro, Villa Lourdes, Virgen del Rosario; mas otros en el centro de las localidades de Fontana, Tacaaglé, El Colorado y Pirané.

El común denominador de todas estas fiestas privadas fue la presencia de varias personas reunidas con música a elevado volumen, ingiriendo bebidas alcohólicas y violando las medidas sanitarias, motivando que se realicen las diligencias procesales en cada caso en particular.

La Policía sigue con los operativos de cuidado y protección por agua con el desplazamiento de embarcaciones a motor sobre el río Bermejo y zonas fronterizas en móviles policiales, a caballo en lugares de difícil acceso con el personal de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, en motocicletas y a pie para desalentar el ingreso de personas por sitios no habilitados, como así la violación al aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Como resultado del despliegue operacional en los diferentes barrios y puntos estratégicos, 22 personas fueron demoradas por ebriedad y desorden en la vía pública.

Las unidades regionales Dos con asiento en Pirané, Tres de Clorinda, Cuatro Laguna Blanca, Cinco Las Lomitas, Seis Ingeniero Juárez y Siete General Güemes, intensificaron los operativos de seguridad ciudadana y vial en todas las jurisdicciones, con el objetivo de evitar la presencia de conductores imprudentes o alcoholizados, exhortando a los formoseños a mostrar mayor conciencia social para cumplir con las medidas sanitarias y mantener el status sanitario en la provincia.