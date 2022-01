Se extiende la vacunación con estrategias descentralizadas para llegar a más población

Compartir

La campaña de vacunación nacional contra el coronavirus continúa su expansión en las provincias con estrategias de descentralización que llevaron la aplicación de dosis a hipermercados, farmacias, sindicatos, puertos, plazas y hasta un tren sanitario para «llegar a puntos más cercanos» a la población y «aumentar los refuerzos para que la gente esté más protegida».

Así lo aseguraron a las corresponsalías de Télam funcionarios de distintos distritos que focalizaron la vacunación en los centros turísticos durante este verano para acercar la posibilidad de recibir una nueva dosis o iniciar un esquema a los vacacionistas, mientras recordaron la necesidad de mantener la distancia social, el uso de barbijo y la higiene de manos.

En ese sentido, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró hoy desde Chubut que «se avanzó mucho acercando la vacuna» a la gente y resaltó que «se está vacunando a turistas en todo el país para que las personas puedan recibir su primera, segunda dosis o el refuerzo, independientemente de que estén vacacionando y que no sean residentes de ese lugar».

«La idea es intensificar la vacunación contra Covid-19 para comenzar marzo con un gran número de población vacunada, ya que ese mes no solo comienza el tiempo frío sino también la escuela en la mayoría de las provincias», explicó.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró hoy que «en la provincia hemos comprobado que quien está vacunado tiene 36 veces menos probabilidades de tener una enfermedad fatal de aquellos que no lo están» al apuntar que «hay un pico de casos muy alto pero si bien aumentan los internados, eso no es en la misma proporción ni lejanamente que la cantidad de contagiados» o en ocupación de camas de terapia intensiva.

Kreplak destacó que más del 90% de los bonaerenses cuenta con la primera dosis, el 78% completó esquemas y el 22% recibió su vacuna, y recordó que en la provincia «hay vacuna libre en primera y segunda dosis para mayores de 3 años» y que «ayer se anunció también la tercera dosis para trabajadores de seguridad, personas gestantes y quienes dan la teta, además de los mayores de 60 años, inmunocomprometidos y personal sanitario».

En Mar del Plata, fuentes de la Región Sanitaria VIII -que comprende 16 localidades desde Necochea hasta General Lavalle- explicaron que ajustaron los horarios ante posibles lluvias en las diez postas vacunatorias y de testeo, entre ellos el ubicado en el hipermercado Carrefour, en la entrada a la ciudad sólo está destinado para motociclistas y automovilistas, el de La Perla y el de la plaza Colón, de 9 a 15.

Además, desde este miércoles y hasta el domingo 13 de febrero funcionará el tren sanitario emplazado en la estación ferroautomotora de Mar del Plata, de 17 a 21, y que cuenta con vacunatorio y centro de testeo.

En Córdoba la campaña de vacunación contra el coronavirus avanza intensamente y ya se aplicaron más de 7 millones de dosis desde el inicio en diciembre de 2020, aunque las autoridades apuestan a continuar las estrategias para otorgar mayor cobertura e impulsar a decidirse a aquellos que aún no lo hicieron.

Para descentralizar la demanda que se registraba en los puntos de vacunación, el Ministerio de Salud habilitó desde la semana pasada la posibilidad de vacunarse en más de 100 farmacias que aplican primeras, segundas dosis y el refuerzo con turno previo, mientras que en los centros habituales es a libre presentación y por orden de llegada.

En Santa Fe, donde el 85 por ciento de la población tiene al menos una dosis, las autoridades sanitarias concentran sus esfuerzos en sumar sitios para la vacunación a los habituales, con la inauguración de espacios cedidos por gremios como el caso de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) en la capital provincial y del Sindicato de Luz y Fuerza, en Rosario.

La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, adelantó que «este período de vacunación consiste en la expansión y la descentralización de la vacuna» ya que la idea es «aumentar la capacidad, llegar a más trabajadoras y trabajadores y a la comunidad en general».

«Tener distintos puntos más cercanos a la gente con más cantidad de turnos nos va a permitir poder aumentar la cantidad de refuerzos para que nuestra gente esté más protegida. De este modo vamos a poder bajar la atención en el sistema de salud y en el sistema laboral», añadió la funcionaria.

En Mendoza, el gobierno habilitó mucho antes de fin de año la dosis de refuerzo contra la Covid para mayores de 18 años y cuenta con más de 70 centros de salud que también están habilitados para vacunar además de los centros de vacunación a través de un trabajo conjunto entre los sectores público y privado para reforzar la campaña de vacunación.

En cuanto a los turistas no residentes en Mendoza, estos también pueden acercarse a los centros de vacunación y acceder libremente a la vacuna.

