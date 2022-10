Se inauguró un nuevo mural del abecedario Braille en Formosa

Compartir

La idea busca sensibilizar a la población sobre la importancia de eliminar barreras que obstaculicen la vida diaria de personas ciegas o con disminución visual.

Confeccionado por el Círculo de No Videntes Formosa (CiNoVi), se inauguró un mural del “abecedario Braille” que permitirá poner en conocimiento a la población en general, esta herramienta esencial con que las personas con discapacidad visual se comunican.

La iniciativa tuvo lugar como parte de las actividades organizadas por el Consejo de Atención, Promoción e Integración de Personas con Discapacidad en el marco del Mes de la Inclusión, que involucra a organismos del gobierno provincial y organizaciones libres del pueblo.

Al respecto, Liliana Saavedra, directora de Personas con Discapacidad expresó que “todos tenemos derecho a comunicarnos y esta obra que hoy nos regalan pretende visibilizar en la sociedad este método de lecto escritura que utilizan las personas con discapacidad visual para hacerlo”.

“Es muy significativa porque en Formosa no hay un mural así y esto es empezar a romper barreras, que nos lleva a pensar en la importancia de conseguir la igualdad entre las personas” agregó.

Con respecto a las acciones en torno a la inclusión que se desarrollan en la provincia, la funcionaria remarcó “continuamos con actividades organizadas por el Consejo durante el mes, que en realidad se llevan a cabo todo el año, pero en esta ocasión lo hacemos incentivando la sensibilización en la comunidad”.

Por otra parte, Rubén Arévalo, persona ciega y presidente del CINOVI, explicó “estamos acercando a la comunidad un sistema de lecto escritura de suma importancia para nosotros, porque de esta manera las personas ciegas nos comunicamos y podemos sentirnos incluidos en la comunidad, en el ámbito educativo, laboral y profesional”

En este sentido destacó “hoy tenemos en nuestra comunidad de ciegos, profesionales abogados, bibliotecarios, locutores, profesores, gracias a este sistema”.

“Ojalá esto sirva para entender y comprender nuestra realidad, lo importante que es esto para acceder a materiales de estudio, información, libros, que nos sirven para aprender y superarnos” expresó Arévalo.

Este abecedario presentado hoy, que consiste en un tablero de madera donde el alfabeto está hecho con chinches, acompaña al dactilológico, más conocido como alfabeto de señas, de fundamental importancia para comunicarse con las personas sordas y que fue inaugurado en noviembre pasado, en el marco de la semana de promoción de los derechos de personas con discapacidad.

Ambos alfabetos se encuentran ubicados a la vista de los transeúntes, en la intersección de la calle Fortín Yunká y avenida González Lelong.

Para concluir, Saavedra manifestó “en Formosa, a través de políticas públicas vamos avanzando en lo que es la inclusión, derribando barreras, no sólo físicas sino también las barreras actitudinales, comunicacionales y permitiendo así que las personas con discapacidad se desarrollen en igualdad de condiciones que los demás”.

