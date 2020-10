Se incendió un alquiler y gracias a los vecinos el fuego no se extendió hacia otros inmuebles

Compartir

Ayer, pasada las 8 de la mañana se registró un incendio en un alquiler de la manzana 15 del barrio Eva Perón, gracias a la intervención de los vecinos el fuego no se extendió a otras viviendas.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Laura -una vecina de la zona- resaltó que por fortuna no había nadie en el inmueble y que si bien sufrieron gran perdida material “eso se recupera”. “La pieza se quemó en su totalidad, los vecinos colaboraron apagando el fuego hasta que llegaron los Bomberos”, dijo.

Al referirse a lo que causó el siniestro aseveró que se habría tratado de un “accidente” y “no algo intencional”.

“Ahí viven dos chicas que perdieron todas sus cosas, no se pudo rescatar absolutamente nada. ahora pedimos la colaboración por parte de la gente, para que ellas puedan comenzar de nuevo, se quedaron con lo puesto”, agregó la mujer.

“El lugar es chiquito, estas dos chicas alquilan juntas; gracias a Dios no pasó a mayores”, continuó.

Valoró que gracias al rápido accionar de los vecinos el fuego no se propagó hacia otros sectores ya que “ellos con mangueras y baldes apagaron las llamas”.

Por su parte, uno de los vecinos que fue el primero en acudir a ayudar relató que “fue impresionante ver como ardía la pieza, lo primero que pensé era que había alguien. Entre varios vecinos comenzamos a apagar el fuego, uno de ellos mandó una manguera que chupaba agua con el motor”.

Cuando fue indagado de cómo se dio cuenta de lo que ocurría aseveró que vio que salía humo y “después con el vecino de alado nos acercamos a ver qué pasaba y ya estaban las llamas”.

“Sin dudar entramos y nos arriesgamos porque la dueña de la casa donde está esta pieza tiene dos nietitas, entonces no sabíamos si estaban o no; si el fuego se seguía extendiendo iba a agarrar un alquiler más y el resto de la casa, iba a ser una verdadera catástrofe”, finalizó.