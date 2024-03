Se incrementó un 50% la atención de pacientes sin obra social en establecimientos públicos

Se realizó este jueves 14 en el Hospital Interdistrital Evita una jornada de concientización de enfermedad renal, organizada por el Servicio de Nefrología, en el marco del Día del Riñón.

Allí, el director médico del HIEF, Raúl Ledesma, se refirió a la grave situación que debe afrontar el sistema público de salud del país, tras la decisión del Gobierno Nacional de desguazar organismos fundamentales.

Trajo a colación que a noviembre del 2023, el hospital atendía un 70% de pacientes sin obra social y 30% con obra social, mientras que en la actualidad el 50% de la atención está destinada a pacientes con obra social y otro tanto para aquellos sin obra social.

“Esto sin ninguna duda impacta notoriamente en el sistema público, tenemos tres subsectores: privado, de la seguridad social (obras sociales) y de la seguridad pública. En nuestra provincia, el sector público se hizo cargo de casi todo, hay una demanda muy importante, mucha gente que dejó de tener obra social, porque perdió su trabajo, y se está atendiendo en el Hospital”, ejemplificó.

Si bien reconoció que el sistema formoseño está “en condiciones de soportar la demanda”, lamentó la “política de desguace de todo el sistema de salud que lleva a cabo el Gobierno Nacional” del presidente Javier Milei.

En este contexto, reveló Ledesma que la gestión central dio de baja el Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles que abarcaba a diabetes, hipertensión y enfermedad renal, suspendiendo el financiamiento que recibía la provincia. “El Estado nuevamente se hace cargo de todo esto, para sostener estos programas que son en beneficio de la gente”, adelantó.

La salud como prioridad

Ledesma recordó que para el gobernador Gildo Insfrán el cuidado de la salud de la población es una prioridad. “El Gobierno Nacional no la tiene, a esto lo vemos diariamente en la gente que pierde sus trabajos, que le aumentan la luz, el transporte, y afectan al bolsillo de las personas”, lamentó.

Avanzó en señalar que “hay un empobrecimiento generalizado de la gente, eso también afecta la salud, hacemos todo lo que podemos para contener la demanda de la población”.

Dijo que por ello, el Hospital Evita está trabajando con prevención y promoción de la salud, para que “la gente no llegue a enfermarse”.

“Hay que tener en cuenta que el financiamiento del sistema sanitario no es infinito, al contrario es finito, necesitamos de la colaboración de todos los sectores”, concluyó.