Se inicia la campaña de vacunación contra el sarampión, rubéola, paperas y polio

Del 1° de octubre al 13 de noviembre de 2022, todos los niños de 13 meses a 4 años inclusive deben recibir las dosis adicionales, gratuitas y obligatorias de las vacunas Triple Viral (contra sarampión, rubéola y paperas) e IPV (contra poliomielitis), más allá de las dosis recibidas previamente. No requieren orden médica.

En Argentina, el sarampión, la rubéola y la poliomielitis son enfermedades que están eliminadas, lo cual quiere decir que ya no circulan en el país. Sin embargo, aún provocan brotes en otras partes del mundo.

Con estas dosis adicionales se dará mayor protección y se evitará que resurjan en el territorio nacional.

Al respecto, en declaraciones el médico infectólogo Julián Bibolini informó que “a partir de octubre va a arrancar una campaña nacional, que es un refuerzo fuera del calendario habitual, donde se agregan dosis extra en forma masiva como para mantener un estatus de vacunación efectivo en todo el país”.

Explicó que esto se debe a que “no siempre el 100% de la gente se vacuna; habitualmente lo hace entre el 80 y el 90% de la población y queda ese remanente de entre un 10 o 5% que se hace acumulativo con los años”, de manera que “llega un momento determinado que toda esa gente rezagada se va haciendo cada vez más”.

Es así que “se hace un punto de corte y reforzar, tratando de incluir a todas esas personas” en una nueva inmunización. En este caso, contra el sarampión, rubéola y paperas y poliomielitis.

“Estas cuatro infecciones no son endémicas en la Argentina”, dijo, pero apuntó que “suele ocurrir a veces que aparecen brotes pequeños de introducción de éstas desde otros lugares, países donde sí hay circulación”.

En ese sentido, remarcó que “para evitar que después se empiecen a propagar y se transformen en algo endémico, tenemos que hacer estos refuerzos en la vacunación”.

“Más aún, teniendo en cuenta que vienen el Mundial de Qatar y el verano, donde mucha gente seguramente irá a Paraguay y Brasil y si ahí empiezan a circular (estos virus) nosotros tenemos que estar protegidos, ya que estamos muy cerca de ambos países”, robusteció.

Respecto de las edades a cubrir, especificó: “En este caso en particular se apunta a un grupo de niños que es de 13 meses cumplidos hasta los 4 años incluidos. Todos ellos tienen que recibir esta dosis extra independientemente de si se recibió o no la vacuna previamente; es un extra fuera de calendario”.

Hizo notar el doctor Bibolini que “son vacunas que existen hace muchos años y se vienen aplicando, prácticamente no tienen una contraindicación, salvo alguna indicación médica en particular, por ejemplo, en inmunodeficiencias graves”.

Destacó que “todos los vacunatorios van a estar habilitados y además se está evaluando si se va a agregar algún lugar determinado”, acotando que también “se están haciendo las capacitaciones para el equipo de salud”.

Sobre las mencionadas enfermedades, precisó que “en general no hay una circulación continua en Argentina, se consideran que están erradicadas”.

No obstante, señaló que “hay gente que como no está vacunada es susceptible a adquirir esa infección. Puede llegar a circular si alguien la introduce a la Argentina y estas personas que no están inmunizadas pueden generar un brote. Para evitar una situación como la que sucedió en la CABA, son estas campañas”, finalizó.

