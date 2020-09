“Se jugó hasta el límite con la salud económica de los equipos”

Compartir

Facundo Ardusso habló sobre el duro momento económico que tuvieron que atravesar los equipos durante el tiempo sin actividad.

Facundo Ardusso, líder del campeonato de Turismo Carretera, dialogó con Carburando y habló sobre las sensaciones que atravesó en la cuarentena, el tiempo de adaptación que se necesitará para recuperar la confianza con el auto y hasta si pensó que en algún momento el automovilismo no volvería en 2020.

“Siento alegría, ilusión, motivación, la ansiedad la estoy manejando. Incertidumbre ahora no, eso tuve durante toda la cuarentena”, señaló Ardusso en la víspera del regreso del Turismo Carretera.

Sobre cómo será el regreso a las pistas tras seis meses, el “Flaco” de Las Parejas dijo: “Sin lugar a dudas no va a ser fácil la vuelta porque perdimos ritmo arriba del auto. Vamos a pasar por un tiempo de adaptación lógico que a unos les costará más que otros. Espero poder estar dentro de ese grupo selecto que les cueste menos volver a recuperar la confianza en el auto de carrera”.

A su vez, el piloto del Renault Sport Torino Team, opinó sobre que el regreso del TC sea con fecha doble: “Me parece bien que podamos hacer una fecha doble para recuperar carreras, ya que hace seis meses que estamos parados, lo veo bien. Espero que salgan lindos espectáculos. Es una fecha atípica, tenemos pocos entrenamientos y el margen para el error se reduce muchísimo. Eso nos puede llegar a dar un mejor espectáculo teniendo en cuenta que por ahí en la clasificación algunos no podrán mostrar todo su nivel”.

Cuando se le consultó sobre las expectativas para el fin de semana en San Nicolás, sostuvo: “Me veo bien de cara al fin de semana, tengo fe de que podemos estar en un buen nivel. El equipo en el receso trabajó mucho tanto en el chasis como en el motor. Tenemos algunas cosas por probar que creemos que pueden ser evoluciones. Será cuestión de poder plasmar en la pista todo el trabajo que se hizo en el taller. Creo que podemos ser protagonistas”.

Por último, Ardusso contó si en algún momento pensó en que la actividad no volvería en 2020: “Pensaba el ‘listo no volvemos más’ si en las primeras semanas de septiembre no teníamos la posibilidad de regresar poniendo como fecha límite el 20 de septiembre. Si llegábamos a esa fecha sin correr yo veía poco probable que arranque. Se jugó hasta el límite con la salud económica de los equipos, en algunos casos se pasó ese límite y ahora hay que disfrutar de que volvemos siempre siendo responsables de la oportunidad que se nos dio para que podamos tener continuidad si es que todo sale bien el fin de semana”.