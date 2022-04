Se llevó a cabo el lanzamiento de la Tecnicatura en Análisis y Diseño de Software en la UNaF

Compartir

El lunes 25 del corriente, en horas de la mañana, se llevó a cabo en el Salón de Rectores de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), el acto central de lanzamiento de la Tecnicatura en Análisis y Diseño de Software.

En ese sentido, el rector Prof. Esp. Augusto Parmetler expresó su satisfacción “por la cantidad de estudiantes inscriptos en esta carrera, que tenía mucha demanda a nivel provincial y regional. Esa demanda fue analizada hace un tiempo y esperábamos la oportunidad para lanzar una oferta académica de este tipo”.

“Creemos que esta tecnicatura estará a la altura de las circunstancias, ya que tiene un buen programa, aprobado y financiado por Nación, y que también contó con la aprobación del Consejo Superior. Estamos muy contentos por darle una respuesta a tanta cantidad de alumnos, que superó nuestras expectativas. Entendemos que la demanda era muy importante, por eso para nosotros es un orgullo corresponder a ese pedido de la sociedad”.

El rector Parmetler agradeció “al decano de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN) por prestarnos el edificio y la sala de computación de esa unidad académica, para que los jóvenes puedan desarrollar sus prácticas”.

Por su parte, el Lic. Darío Guerra, decano de FAEN, significó “el desafío que representa el lanzamiento de esta carrera. Hemos cedido un espacio físico para que los estudiantes puedan asistir al dictado de clases, y se armó una estructura para albergar a esa masiva concurrencia de casi mil alumnos”.

“Encontramos gente joven, no sólo de edad, sino de espíritu, de ímpetu y de vivencias, que tienen ganas de sacar adelante su bienestar personal y el desarrollo provincial, nacional e internacional. Durante la pandemia, el desarrollo del software tuvo un impulso importante, por lo que el campo de acción laboral de esta carrera es muy amplio, entonces estamos muy felices por incorporar esta tecnicatura”, destacó el decano Guerra.

El Psgo. Rafael Olmedo, Coordinador de Apoyo Pedagógico de la Tecnicatura, manifestó estar “muy feliz por la recepción de la comunidad formoseña, a partir de la propuesta de esta carrera que llevamos adelante. Hemos tenido una aceptación importante de formoseños, desde otras provincias y el extranjero, que se han puesto en contacto con la Universidad para seguir esta carrera”.

“Desde mi lugar, haremos el acompañamiento técnico a los estudiantes, para que puedan transitar en su formación académica y continuar la carrera, porque para nosotros es fundamental la permanencia del alumno”, subrayó el Psgo. Olmedo.

A su turno, la Lic. María Rosa Sanabria, coordinadora de la carrera, manifestó que “estamos tan nerviosos como los alumnos. Nuestra preocupación es brindarles la mejor calidad educativa, considerando la estructura edilicia que tenemos. Hemos tenido 906 preinscriptos, de los cuales 468 han completado su legajo, y ahora disponemos de casi 30 legajos para revisar y ponernos en contacto con los estudiantes. Pero es una alegría que los jóvenes de la ciudad capital y del interior sigan confiando en la UNaF, por la cual seguimos trabajando en la generación de nuevas propuestas formativas y de vinculación con el medio”.

“Hemos conformado un excelente equipo de colaboradores que están siempre dispuestos a solucionar los problemas de los alumnos. Entendemos que hay gente que no pudo realizar la preinscripción, y tenemos registros de ellos. Tenemos plazos y tiempos que cumplir para cada una de las actividades, y veremos qué hacemos con quienes no han podido hacer la preinscripción. A partir del martes 26 recibiremos a los profesores que darán las charlas introductorias, que si bien no son obligatorias para los alumnos, esto les aportará las herramientas necesarias para comenzar con el cursado, que será el lunes 2 de mayo”, significó finalmente la Lic. Sanabria.

