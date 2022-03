Compartir

Ayer por la mañana, en el Salón de Usos Múltiples de la EPES N°54 “Gobernador Juan José Silva”, se llevó a cabo el primer encuentro provincial de Cooperadoras Escolares.

En el evento estuvieron presentes el ministro de la cartera educativa provincial, Luis Eugenio Basterra; la subsecretaria de Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, Graciela Morgade; y el coordinador Provincial de Cooperadoras Escolares, Sergio Ruíz Díaz, entre otros.

En ese marco, conversó con Basterra quien brindó detalles acerca de este primer encuentro.

“El gobierno provincial, alineado en su concepción de jerarquizar la educación pública y a la vez profundizar la participación de la comunidad dentro del sistema educativo, lleva adelante instancias organizativas y asignaciones presupuestarias para que, la tarea que hacen las cooperadoras, se vea potenciada con este Modelo Formoseño”, indicó.

Y agregó que, esta acción, demuestra “lo que es su potencia de compromiso comunitario para con, lo que nuestro gobernador ha definido como el nuevo rostro de la justicia social, y es que cada niña cada niño cada joven pueda ser participe del sistema educativo y desarrollar sus capacidades”.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que las cooperadoras escolares, que tienen una larga trayectoria, vuelven a ser puestas como protagonistas, “después de cuatro años donde la solidaridad estuvo excluida”.

A su vez, valoró la predisposición de los padres y las madres que “asignan su tiempo sin ningún tipo de retribución más que la satisfacción de ser parte de una comunidad y de mejorarla”; y consideró que, en sí misma, “es un ejemplo para para todos los niños y las niñas que en sus hogares ven el compromiso de ellos en estas actividades”.

“Hace que se perciba que hay una forma de relacionarse que es superior a la del egocentrismo y el individualismo, que es la de la relación entre todos los nos sentimos parte de una comunidad, que sabe que nadie se realiza si no se realiza la comunidad”, expresó.

Programa Cooperar

Por su parte, la subsecretaria Graciela Morgade, explicó a este medio en qué consiste el Programa Cooperar que brindan desde Nación a las cooperativas de las provincias; y dijo que tiene como objetivo principal “hacer cumplir la Ley Operadores Escolares N°26.759, que establece que en las cooperadoras las familias son parte integral de la comunidad educativa y que tienen el derecho de participar y las escuelas tienen la necesidad de que lo hagan”.

“El fondo está dirigido básicamente a promover, en este 2022 después de los dos años de la pandemia, de tanta discontinuidad e inclusive de tanta ruptura del lazo social, el mejor regreso posible, la permanencia y el egreso de los niños, las niñas y los jóvenes”, precisó.

Y agregó: “Al mismo tiempo lo que trata de promover es que en aquellas escuelas donde no hay cooperadora o donde no hay club de padres y madres, puedan ir formando esa forma de organización que hace a la participación en la escuela”.

Asimismo, la responsable del área, explicó que las cooperadoras que ya están constituidas recibieron el subsidio de 70 mil pesos y, aclaró que, en la medida en que vayan presentando las rendiciones obtendrán otro para este año, que subió a 100 mil pesos.

En cuanto a su visita a la provincia, Morgade manifestó que “estoy muy impresionada por la organización impecable de este encuentro”.

“Desde el martes que estuvimos, de sorpresa en sorpresa, realmente muy positivo vemos una ciudad y una política muy de punta, así que estamos muy contentos, además es la primera vez que Cooperar sale porque en dos años pandemia no tuvimos visitas”, opinó.

Y destacó: “Creo que la vara está quedando muy alta, así que las otras provincias van a tener que correr para hacer para llegar a la vara”.

A su turno, Sergio Ruíz Díaz, coordinador provincial de Cooperadoras Escolares, detalló que durante la actividad hubo ponencias donde las cooperadoras compartieron sus experiencias de trabajo, sobre todo en pandemia y el vínculo de los estudiantes con la institución.

También se llevó adelante una capacitación de liderazgo por parte del Servicio Técnico Interdisciplinario Central (SETIC) y “cómo la familia participa en el proyecto educativo institucional”.

“Este encuentro lo que busca es visibilizar el trabajo que realizan las familias y tratar de construir esa escuela que todos queremos: inclusiva, abierta y donde todos los estudiantes estén ahí”, resaltó.

Por último, Ruiz Díaz fundamentó que aquellas instituciones que deseen conformar una cooperadora escolar deben establecer una personería jurídica “como toda asociación civil”.

“Si bien nosotros estamos trabajando conjuntamente para poder flexibilizar esos requisitos, teniendo en cuenta que hay escuelas que son muy alejadas; en esos casos, como paso previo a la conformación de la cooperadora, se forma el club de padres alumnos y egresados”, finalizó.

