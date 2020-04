Banco Formosa: se registraron más de 10 cuadras de filas en la sucursal del C-5

Compartir

Luego de que el Banco Central dispusiera oficialmente que las sucursales de las entidades bancarias abran sus puertas a partir de hoy para atender a jubilados, pensionados y a beneficiarios de prestaciones y planes sociales que sean abonados por la Anses, desde horas de la madrugada se registraron largas filas en las diferentes sucursales de Formosa.

Uno de los lugares donde se hay gran aglomeración de personas es el caso de la sucursal del Circuito Cinco del Banco de Formosa donde hubo filas de más de 10 cuadras y el no respeto por la distancia social quedó en evidencia.

«Yo vine a las 3 de la madrugada y aún me falta un montón para poder entrar. Cuando vine a hacer la fila había gente hasta el Hospital Distrital», dijo al Grupo de Medios TVO una vecina que estaba aguardando en la fila; además confió: «tengo la esperanza de llegar a ingresar antes de las 12 horas, pero no sé si llegaré».

Otra acotó: «llegué a las 3:30 horas. Vine preparada para esperar y traje una silleta. Hay muchísimas personas haciendo fila, es impresionante. Solo por ventanilla cobramos porque mi mamá no tiene tarjeta».