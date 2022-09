Se sorteó la Copa Libertadores femenina y Boca Juniors estará en el Grupo B

Compartir

Ya quedaron conformadas las zonas del torneo continental que se llevará a cabo entre el 13 y el 28 de octubre en Quito, Ecuador. Las ‘Gladiadoras’ deberán jugar con un representante de Ecuador, Defensor Sporting y Ferroviaria.

Se sorteó la Copa Libertadores Femenina y Boca, único equipo representante argentino, ya conoce a sus rivales. El torneo se jugará entre el 13 y el 28 de octubre en Quito, Ecuador.

Las ‘Gladiadoras’ forman parte del Grupo B junto a Ecuador 1 (las campeonas del torneo), Defensor Sporting (Uruguay) y Ferroviaria de Brasil.

En tanto, el Grupo A está conformado por Corinthians (Brasil), Olimpia (Paraguay), Always Ready (Bolivia) y Deportivo Cali (Colombia). El C, por su parte, está integrado por Palmeiras (Brasil), Universidad De Chile, Ecuador 2 (Subcampeón) y Libertad-Limpeño (Paraguay).

Por último, al Grupo D lo conforman América de Cali (Colombia), Perú, Venezuela y Santiago Morning (Chile).

Cabe remarcar tanto en Ecuador, Perú y Venezuela no se conocen los clasificados. En el país organizador, Ñañas e Independiente del Valle definirán al campeón el fin de semana; en la ida empataron 0-0.

En tanto, en Venezuela se juega la final entre Madeira y Lara: la ida fue 2-2 y se definirá este sábado. Por último, en Perú resta jugarse la final entre Alianza Lima y César Mannucci, partido que todavía no tiene fecha.

