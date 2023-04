Sebastián Báez le ganó a Cachín el mano a mano argentino de Estoril

El duelo 100% argentino en el ATP 250 de Estoril fue para Sebastián Báez (32° del ranking). Derrotó 6-4 y 7-6 (2) a Pedro Cachín (67°) para ganar su plaza en los cuartos de final.

El partido tuvo algunos imponderables como el desmayo de un espectador y la discusión (en un perfecto castellano) entre el cordobés y el umpire por un pique que el «Ojo de Halcón» captó de lejos sobre el final del match.

Báez, campeón defensor, llegaba de vencer en la primera ronda al moldavo Radu Albot (106°) y esta era la primera vez que se enfrenten a nivel ATP.

El jugador de 23 años, dueño de dos títulos ATP, llega a este certamen como el mejor argentino del ranking y busca darle continuidad a su tenis luego de una mala gira sobre cemento (derrota en tercera y segunda ronda en Indian Wells y Miami, respectivamente). De ganar el torneo, podría meterse dentro de los 30 mejores del mundo por primera vez en su carrera.

El ganador podría tener un cruce contra el noruego Casper Ruud (5° y máximo preclasificado del torneo) o el local Joao Sousa (147°).

Juan Martín del Potro, decidido a volver

Contundente: «Estoy decidido a hacer todo lo que sea posible para jugar un último partido oficial en el US Open 2023».

La frase pertenece a Juan Martín Del Potro quien, nuevamente, muestra optimismo para estar en condiciones de formar parte del torneo en Nueva York, vía invitación.

«No sé si mi rodilla me permitirá estar o no al 100%, pero tengo claro mi deseo de que el último partido de mi carrera profesional sea este año y, en ese caso, tiene que darse en Flushing Meadows», declaró el argentino de 34 años, según recoge The West Australian.

Lo que está claro es que uno de los mejores de la historia de su país, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2009 y doble medallista olímpico, mantiene viva la llama. «Voy a trabajar duro para ponerme a punto y luego ya se verá qué ocurre».