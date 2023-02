Sebastián Báez se convirtió en campeón del Córdoba Open al vencer a Fede Coria

El bonaerense Sebastián Báez, 47mo en el ranking de la ATP y cuarto preclasificado, derrotó esta noche al rosarino Federico Coria (67) por 6-1, 3-6 y 6-3 y se consagró campeón de la quinta edición del Córdoba Open ATP 250, que concluyó esta noche en el Polo Deportivo Kempes.

Báez, de 22 años, se adjudicó así su segundo título ATP, luego de quedarse el año pasado con el Abierto de Estoril, y desde mañana aparecerá en el puesto 37 del ranking, y se acerca a la mejor posición que logró en su carrera, cuando en agosto de 2022 llegó al 31er lugar.

Apenas concluido el juego tras recibir el cetro, el oriundo de San Martín agradeció a los presentes «por estar toda la semana con tanto calor», a la vez que recordó, emocionado, que lo logrado es «gracias» a su equipo y la familia que lo acompaña, además de felicitar a Coria por tener «una gran semana».

El torneo de Córdoba, categoría 250, repartió 642.735 dólares en premios.

Los dos finalistas en Córdoba mostraron un alto nivel durante toda la semana y regalaron al público un atractivo juego decisivo, en un torneo que le da paso al Abierto de Argentina y que es el inicio de la gira por polvo de ladrillo que tendrá continuidad en otros puntos de Latinoamérica.

Un primer set que fue ampliamente favorable a Báez hacía presagiar un rápido desenlace, aunque apenas iniciado el segundo reflotó el mejor juego de Coria, asimilándose más a lo mostrado durante toda la semana, y así el juego se convirtió en más atractivo.

Es que en ese inicio de partido el bonaerense se puso rápidamente 3-0 arriba, con un quiebre de saque, y no le dio chances a un Coria que se mostraba contrariado, y hasta podría pensarse que la lesión en el tobillo que había sufrido ayer en la semifinal ante el español Albert Ramos Viñolas le jugaría una mala pasada.

Báez se quedó con ese set inicial por un claro 6-1, con toda la confianza basada en un juego muy sólido, haciéndose fuerte desde el fondo de la cancha y con tiros profundos y potentes que el santafesino no podía neutralizar.

Apenas arrancó el segundo set Coria demostró que no estaba de paso el domingo en la cancha central del Polo Deportivo Kempes y que haría todo por quedarse con su primer título ATP.

Poco más de una hora había pasado para que se cumplieran esos dos primeros sets, y con las tablas pardas salieron a jugar a todo o nada ese parcial decisivo, en el que ambos plantearon una dura batalla.

Ya había caído la noche y el calor cedía un poco la intensidad, y el clima se convertía ideal para que los más de 2.000 espectadores presentes disfrutaran de un muy buen espectáculo, con dos tenistas que a pesar de la diferencia de edad, vienen en pleno ascenso.

Y en ese último set el inicio favoreció a Báez, más allá de un primer juego muy disputado con su saque, que duró más de 12 minutos, encontró inmediatamente un quiebre cuando sirvió Coria, pero el rosarino reaccionó a tiempo y devolvió el quiebre para que el marcador recupere la paridad.

Pero en el sexto juego volvió a quebrar Báez, jugando con autoridad y convicción ante un Coria que se complicaba con su propio servicio (sumó cinco doble faltas).

A esa ventaja se aferró el flamante ganador y poder gritar «Dale campeón» en una emotiva ronda que armaron los integrantes de su equipo apenas consumado el título.

Para acceder al juego decisivo, Báez, que debutó en segunda ronda debido a ser cuarto cabeza de serie, se impuso en esa instancia ante el italiano Luciano Darderi (140) por 6-3 y 6-4, en cuartos de final al chileno Tomás Barrios Vera (212) 6-1, 3-6 y 6-1 y ayer en la semifinal al boliviano Hugo Dellien (134) 6-4 y 6-4.

Ahora, Báez tendrá un par de días de descanso para luego enfocarse en su participación en el Abierto de Argentina que comenzará mañana en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, certamen en el que será sexto cabeza de serie y debutará ante el serbio Dusan Lajovic (89), en tanto que Coria hará su debut el martes frente a Facundo Díaz Acosta (188).

Así, en esta quinta edición del abierto cordobés Báez se sumó a la lista de ganadores que integran Juan Ignacio Lóndero (2019), Christian Garín, Chile (2020), Juan Manuel Cerúndolo (2021) y Albert Ramos Viñolas (2022).

