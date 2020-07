Sebastián Vettel: “No me arrepiento de haber fichado por Ferrari”

Compartir

Desde que Ferrari anunció la incorpración del español Carlos Sainz a la escudería a partir de la próxima temporada, mucho se habló del futuro de Sebastian Vettel en la Fórmula 1. Mientras que algunos especulan acerca de su posible arribo a Racing Point, otros deslizaron la posibilidad de que el alemán se tome un año sabático.

En ese contexto, el cuádruple campeón de la máxima competencia automotora del planeta, brindó una entrevista a Sky Sports F1 en la que habló de todo, entre otras cosas, de su presente con Ferrari y de su salida de Red Bull.

“Correr para Ferrari siempre fue mi sueño desde niño, desde que vi a Michael subirse en aquel coche rojo, es un equipo impresionante”, aseguró.

“Mi deseo de ir a Ferrari finalmente se cumplió, pero tenía como misión ser campeón del mundo con ellos y no lo hemos podido conseguir”, explicó Sebastian Vettel, quien se pronunció por primera vez acerca de la situación que vive dentro del Gran Circo.

“En ese objetivo fallamos, pero también hemos tenido años muy buenos juntos, hemos vivido buenos momentos y hemos tenido grandes carreras. No me arrepiento de haber fichado por Ferrari”, consideró el alemán, quien obtuvo dos subcampeonatos en 2017 y 2018.

Sin embargo, nunca pudo darle un título a la escudería italiana, quien apostó por él después de ver cómo se consagraba campeón por cuatro años consecutivos con Red Bull (de 2010 a 2013), equipo del que Vettel se arrepiente de la forma en la que salió de él.

“Me da pena recordar cómo acabaron las cosas allí, pero así es el deporte a veces. Las cosas son algo extrañas con los contratos, que también limitan lo que puedes o no decir. Vivimos grandes momentos juntos, logramos cuatro campeonatos del mundo, fue increíble. Mirando atrás me arrepiento de haber salido del equipo de esa forma”.

En cuanto a su futuro, el piloto de 33 años reconoció que aun es una incógnita, pero que de todos modos lo vive como algo emocionante: “Si una puerta se cierra, creo que se abrirá otra. Sea lo que sea esa puerta, aún no lo sé, es la respuesta honesta”.

“Podría ser, no sé… permanecer en la Fórmula 1. Podría estar compitiendo en otra cosa. Podría decir adiós por cierto tiempo o para siempre. La edad obviamente no es un problema porque todavía tengo muchos años en el reloj”, concluyó el ganador de 53 grandes premios.