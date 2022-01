Sebastián Yatra y Tini Stoessel coincidieron en el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner

Compartir

Este sábado, Tini Stoessel y Sebastián Yatra se volvieron a ver cara a cara en el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner y, pese a que accedieron al lugar de celebración por separado, se encendieron las alarmas de una posible reconciliación.

“La información es muy escueta. Por un lado dicen que estarían nuevamente juntos, pero aquí habrían llegado separados. Él, acompañado por una persona de seguridad”, contó el cronista Rafa Juli en un móvil para Secretos Verdaderos. “Esa es la versión que pudimos recabar porque acá es todo muy a cuentagotas”, sumó el periodista, en clara alusión al hermetismo que destacó la celebración de la unión en matrimonio de Stefi y Ricky.

En Intrusos, Virginia Gallardo ya había dado pistas sobre una reunión entre el cantante colombiano y la popstar argentina. “Yatra ya está en el país y ya hay imágenes de que, al menos como amigos o como lo que quieran, habría visitado la casa de su ex, Tini”, aseguró la panelista. “Sebastián ya está en la Argentina y subió fotos que hizo que los seguidores estén a full comparando posteos. No sería la primera que están juntos después de su separación. Han estado en Miami, en fiestas y con los fans”, agregó.

“Queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño”, Con esas palabras, Tini Stoessel confirmaba su separación de Sebastián Yatra, con quien estuvo en pareja durante casi un año.

Sin embargo, los fans de ambos siempre tuvieron la esperanza de que volvieran a estar juntos. En este sentido, tiempo después del distanciamiento, los dos están coincidiendo en Miami e incluso algunos especularon con que se encontrarían alojados en el mismo hotel. Una de ellas fue la instagrammer Juariu, que descubrió una serie de coincidencias en las imágenes que los cantantes compartieron. La que más tomó fuerza fue la de un jacuzzi en el que Tini se tomó una foto en bikini y que parecía ser el mismo del lugar donde Yatra se sacó sus postales.

Por su parte, en una entrevista con Teleshow, Stoessel fue consultada sobre la relación con su más reciente ex. “Recuerdo la relación como algo bonito en mi vida. Hoy no tenemos mucha relación porque se terminó el vínculo”, dijo, y se explayó un poco más sobre su presente sentimental: “Estoy muy bien, en paz, tranquila. Fue mucha información para todos el año pasado y seguramente a todos se le mezclaron un montón de cosas en muchos aspectos. Y todo lleva su tiempo, su proceso, entender muchas cosas que me estaban pasando. Gracias a Dios tuve la oportunidad de poder tomármelo; quizás antes, al tener tanto trabajo y tantas cosas que me pasaban día a día, a veces no podía. Y el año pasado me lo pude tomar y gracias a eso hoy estoy tan bien”.

El casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman, que se realizó en el exclusivo establecimiento Haras Dok, ubicado en el medio del campo, en el partido de Exaltación de la Cruz, convocó a cientos de personas y también a algunos de los artistas más conocidos del género urbano, que dejaron una postal inolvidable para los invitados cuando en un momento de la noche subieron al escenario a cantar.

Si bien el espectáculo fue privado y solamente para los que estuvieron invitados al casamiento, en las redes sociales circularon algunos fragmentos de las canciones que grabaron con sus celulares quienes tuvieron la oportunidad de presenciarlo.

