Según la Dirección de Seguridad Vial, en un año descendió un 26% la mortalidad en siniestros viales

Consideran que la presencia del Estado es fundamental para dar mayores garantías en materia de seguridad vial.

El director provincial de Seguridad Vial, el ingeniero Fernando Inchausti, confirmó que en el último año se produjo un descenso en la mortalidad en siniestros viales.

Según explicó el funcionario “hoy en lo que va del año, comparando con el año pasado, tenemos una reducción de 26% de personas fallecidas en siniestros viales”, al tiempo que alertó que este dato de ninguna manera debe significar bajar los brazos en la continuidad de políticas públicas que apunten a mejorar la calidad del tránsito.

“En los últimos tiempos se vienen fortaleciendo las herramientas del Estado para dar mayores garantías en materia de seguridad vial”, consideró y puso como ejemplo la sanción de la Ley de Alcohol Cero.

Detalló que este proyecto “estuvo durmiendo por más de 23 años, los últimos 12 años con discusión parlamentaria, con una puja de los intereses del mercados que no querían que esa ley se materialice y la voluntad de una comunidad, en la figura del Estado, que logró darle institucionalidad a esta medida, a través de una ley”.

Abundó en señalar que luego el mismo Estado con capacidad operativa, personal preparado y herramientas tecnológicas, cumple un rol fundamental en el cumplimiento de las leyes.

“Como consecuencia positiva, vemos una reducción significativa en las estadísticas de siniestros viales. Hoy, en lo que va del año, comparando con el año pasado, tenemos una reducción de 26% de personas fallecidas en siniestros viales”, argumentó.

Consideró que se trata de un “producto de un conjunto de esfuerzos, por parte del Estado, pero también de la ciudadanía, que va medianamente cumpliendo y entendiendo las medidas de prevención”.

En la misma línea, el funcionario provincial advirtió que “nos quedan aún cuestiones por resolver, fortalecer al Estado para tener mayores niveles de confort, es un ejemplo claro de cómo es justamente al Estado lo tenemos que fortalecer, y no al revés, porque cuando se corre, entran en juego otros intereses que no son los que tienen que ver con el bien de la ciudadanía”.

Cabe recordar que en mayo de este año, la Legislatura de la provincia de Formosa aprobó por unanimidad el proyecto de adhesión a la Ley de Alcohol Cero al Volante de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo del Ministerio de Transporte.

De esta manera, Formosa se convirtió en la decimocuarta provincia en tener tolerancia cero al alcohol para la conducción en sus rutas, medida a la que se fueron adhiriendo las distintas Comunas. Por ejemplo, la ciudad capital lo hizo en el mes de septiembre, estableciendo además multas para quienes conduzcan habiendo bebidas alcohólicas, que van desde los $29.500 a los $295.000.