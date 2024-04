Según el ISEPCI una familia necesitó en el mes de marzo $800 mil pesos para no se pobre

Según el ISEPCI, una familia necesitó 799.190,60 pesos en el mes de marzo para no ser pobre, al mismo tiempo detalló que para cubrir la Canasta Básica de Alimentos el salario debe llegar a los $373.453,55. El Grupo de Medios TVO dialogó con la titular de la entidad en Formosa, Marcela Molina al respecto quien explicó que la sumatoria de la Canasta Básica Total aún no incluye al servicio de energía eléctrica sin el subsidio.

Molina comenzó diciendo: “a nivel de la provincia, tenemos una variación mensual del 3 por ciento, a nivel nacional es del 11% en lo que tiene que ver el ISEPCI. Tenemos la variación de un dígito. Consideramos que el formoseño tuvo un mes bastante difícil en febrero y marzo y con los precios un poco más estancados, pero con inflación al fin y al cabo”.

Indicó que “la Canasta básica de Alimentos que es la que marca la línea de indigencia, ya está superando los 373 mil pesos, para las familias tipo, si hablamos de la Canasta Básica Total en la que le sumamos los servicios, ya supera los $799 mil, tenemos que decir que acá ya ses suman todos los servicio, pero en el caso de Formosa este mes recién tendremos el impacto en las facturas de la luz que van llegando a nuestros hogares, esto es por el mecanismo de pago de facturas de la energía eléctrica que tenemos”.

“La realidad de los formoseños no es diferente a la del mes pasado porque los formoseños no hemos cambiado de lugares de trabajo y ni siquiera nos han aumentado los sueldos”.

“No hubo aumentos en los planes sociales, ni siquiera en las jubilaciones. Esta realidad nos ha golpeado mucho”, señaló.

En cuanto a que el lo que más aumentó indicó que siempre es en los productos de almacén es donde se ven con mayor precisión los aumentos, aunque no han aumentado tanto los precios, pero tampoco han bajado. “La mayoría de los trabajadores estamos ya en la línea de indigencia”, cerró.