Según la CAME las ventas minoristas tuvieron una caída mensual de 7% en mayo

Un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) evidenció que el consumo de mayo recibió el impacto de la nueva ola Covid-19 y de las restricciones impuestas para bajar el ritmo de contagio. La gente en promedio consumió 7% menos que en abril y las ventas pymes se ubicaron 29,6% por encima del mismo mes del año pasado, pero con rubros como Neumáticos, Calzados o Perfumerías que vendieron 30% menos que dos años atrás.

Las ventas minoristas pymes resultaron 18,8% menores a mayo de 2019, que es el año más cercano de confrontación dadas las condiciones atípicas que ocurrieron en 2020. Las comparaciones son a precios constantes de enero 2019.

En tanto, en los primeros cinco meses del año acumulan un aumento de 29,6% frente a los mismos meses del año pasado.

Así surge del Índice de Ventas Minoristas Pyme que elabora mensualmente CAME en base a respuestas de 780 comercios del país brindadas entre el 31 de mayo y el 10 de junio.

Entre las principales causas, la entidad identificó: “Las nuevas restricciones a la circulación, los cierres de negocios los fines de semana, la falta de dinero en las familias y la cautela para gastar por la incertidumbre que genera el futuro de la crisis sanitaria”.

Todos los sectores tuvieron caídas mensuales en su actividad en mayo y todos se encuentran además por debajo de mayo de 2019. En la comparación mensual, siempre cotejando variaciones en la facturación a precios constantes, las bajas más fuertes se dieron en: Perfumería y Cosmética (-13,7%), Calzados y Marroquinería (-13,1%), Indumentaria, lencería y accesorios (-11,2%) y Juguetería y artículos de librería (-9,1%).

En la relación mayo 2021 vs. mayo 2019, la peor situación se planteó en: Perfumería y cosmética que vendió el mes pasado 35,8% menos que dos años atrás, seguido por Neumáticos, repuestos de autos y motos (-33,5%), Calzados y marroquinería (-33,2%) e Indumentaria, lencería y accesorios (-27,9%). Los rubros más cercanos a recuperar los niveles de 2019, son Farmacias y Alimentos y Bebidas, que se ubican respectivamente, 5,7% y 5,2% por debajo de mayo 2019.

