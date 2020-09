“Seguramente el inicio del Var en Argentina sea en febrero del 2021”

Compartir

Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, dialogó en exclusiva con el Sitio Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.

“La verdad que este tiempo fue difícil porque no tenemos la actividad lógica de los partidos. Sin embargo, desde el comienzo de la pandemia comenzamos con una capacitación virtual, tanto en lo teórico como en lo físico, donde absolutamente todos los árbitros y árbitras del país se fueron capacitando en cuanto a lo teórico como en lo práctico. Hubo días asignados para los entrenamientos y otros para las clases teóricas”.

“En las clases teóricas se trataron distintos tópicos, como mano, fuera de juego y faltas tácticas, entre otros. Fue el abordaje educativo virtual más grande que se hizo en la historia del arbitraje argentino. Se dieron más de 200 clases a todos los árbitros y arbitras del pais. Desde Loustau hasta el chico o la chica que recién ingresó. Fue un abordaje que a nosotros nos dio mucho resultado”.

“El trabajo físico estuvo comandado por el profesor Cristian Rossen y su cuerpo de trabajo, que consta de nueve preparados físicos que pertenecen a la DNA. Martes, jueves y sábado se realizaban vía Zoom clases de educación física para el árbitro de la Rioja, la árbitra de Misiones o para el árbitro de Capital Federal. Ya sea en su departamento o en el fondo de su casa, llevaban a cabo las clases que los profes les encomendaban”.

“Con los árbitros durante la pandemia tuvimos todo tipos de casos, hasta hubo un positivo, pero en general todos lo han llevado de la mejor manera debido a que hemos estado cerca de ellos. El Presidente Tapia nos pidió que estemos cerca de ellos, que los capacitemos con todas las herramientas que nos dieron para poder hacerlo”.

“Desde hace un mes nos venimos entrenando de manera presencial. Empezamos con burbujas de seis árbitros y árbitras, y ahora ya están ampliadas a diez. Comenzamos con testeos para todos, lo hacemos cada quince días. La verdad que lo venimos llevando muy bien, no hubo ningún contagio entre compañeros, si hubo dos positivos por un tema social, pero funciónó brillantemente el tema de las burbujas y el protocolo llevado a cabo por la AFA”.

“Los testeos los hacemos cada quince días, están a cargo del doctor Vega. La AFA nos da todas las herramientas para hacerlos, tantos los serológicos como los PCR. Estamos muy encima de todos los chicos. Cuando hay algún caso dudoso, automáticamente lo mandamos a hacerse un PCR para evitar cualquier situación de contagio”.

“Las capacitaciones que hicimos en el VAR son parte del protocolo de FIFA para homologar a todos los árbitros y arbitras de las federaciones para que cuando llegue el VAR pueden llevar esta tarea. Hace un año, el presidente Tapia me dijo que quería el VAR en la Argentina porque quería un futbol mucho más justo deportivamente hablando. Nos dio todas las herramientas para comenzar este proceso. Ayer terminamos esta capacitación en el predio de la AAA, donde hemos montado tres salas VOR. El Presidente también participó de las clases, donde seguimos avanzando en este proceso que va a terminar en diciembre con la certificación de nuestros árbitros”.

“Seguramente la fecha de inicio del VAR en Argentina sea en febrero del 2021. Hubiera sido antes, pero la pandemia hizo que se demore la capacitación”.

“Cuando iniciamos el proceso del VAR, que el presidente nos pidió que lo hagamos, me dijo que quería ser el mejor VAR del mundo. Entre esos pedidos surgió la posibilidad de hacer un edificio VOR centralizado. Hay muy pocos en el mundo, yo tengo la suerte de conocer tres. Este va a ser icónico y vanguardistas. Desde Ezeiza se va a realizar el VAR para todo el país, va a ser un antes y un después la construcción de este edifico que funcionará como un centro de tecnología y desarrollo del arbitraje”.

“El proyecto es tan ambicioso que la cantidad de gente que va a trabajar ahí no solamente va a ser la que está enfocada en el VAR, sino que toda la Dirección Nacional de Arbitraje. El Presidente armó no solo el centro VAR sino que un auditorio para capacitar a todos los árbitros del país. Aproximadamente trabajaran allí unas cincuenta personas”.

“Realmente desde que llegó Tapia a la presidencia de la AFA, nuestro ámbito cambió para bien. Esto no lo digo solo a nivel personal, sino que lo decimos todos los árbitros. Estamos de la mejor manera, como nunca antes lo estuvimos, porque tenemos todos los recursos para realizar nuestra tarea. Ante cada situación que se presenta, la AFA está encima de nosotros. Actualmente tenemos pretemporadas como un equipo de Primera División, en hoteles y canchas de primer nivel. Nunca antes el arbitraje había recibido tanto apoyo como en este último de la mano del presidente Claudio Tapia”.