Señalaron que prevenir el dengue, chikungunya y zika es un deber de todos

Cada vecino debe cumplir con las medidas recomendadas para evitar los criaderos de mosquitos, matar las larvas y evitar las picaduras.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, se reiteró a la población la importancia de no bajar los brazos en la lucha contra el dengue, chikungunya y zika, enfermedades virales transmitidas a través de la misma especie de mosquito, el aedes aegypti.

Para eso, es necesario que cada vecino, continúe con la prevención día a día, principalmente en las casas, pero también en los lugares donde habitualmente se concurre para hacer distintas actividades, el trabajo, la escuela, el club e inclusive los espacios comunitarios, como veredas, calles, plazas, otros espacios verdes y de recreación.

Sobre eso recalcaron que la clave para la prevención de estas tres enfermedades “es que cumplamos con las medidas y cuidados difundidos, sobre todo evitando la formación de criaderos de mosquitos, porque así evitamos que el mosquito ponga huevos y se reproduzca”.

Para evitar criaderos debemos eliminar todo recipiente que en su interior, por su forma ahuecada, pueda acumular agua limpia y quieta. Por ejemplo: restos de juguetes, latas, botellas, tapas, cubetas y similares “que deben ser desechados por completo y no dejar que se acumulen”.

También los baldes, palanganas y otros que se usan diariamente “deben ser tapados herméticamente o colocarlos boca abajo para que allí no ingresen los mosquitos a depositar sus huevos”. Los floreros, bebederos y comederos de mascotas, receptáculos de desagote de acondicionadores de aire y otros “deben ser vaciados por completo y lavados, fregando sus paredes”.

Las piletas de lona, tanques, cisternas, aljibes y tambores que se usan habitualmente para juntar agua “deben taparse de forma hermética, o bien, se les debe aplicar, según las indicaciones que dan los brigadistas, el larvicida Larvikill que se entrega gratuitamente en las casas”.

Acciones fundamentales

“Evitar los criaderos y eliminarlos, utilizar el larvicida para matar las larvas que pueden estar viviendo en los domicilios dentro de distintos recipientes y evitar las picaduras son los cuidados básicos y más efectivos que los vecinos debemos cumplir para evitar el dengue, cbikungunya y zika”, reiteraron con énfasis desde la cartera sanitaria.

Y agregaron que si bien, las fumigaciones son efectivas para eliminar a los mosquitos en su etapa adulta y por eso es importante que dejemos entrar a los brigadistas a las casas para que hagan su trabajo y para que nos enseñen cómo aplicar correctamente el larvicida y cómo deben hacerse los otros cuidados “lo principal para la prevención sigue siendo lo que cada uno hacemos, es decir involucrarnos para evitar la propagación del mosquito y la transmisión de las enfermedades”.

Ante los síntomas

Asimismo, recomendaron “mantenerse alerta ante la presencia de síntomas”. Así, refirieron que lo primero que debe atenderse son los cuadros de fiebre y otros como: náuseas, vómitos, sarpullido, molestias y dolores (detrás de los ojos en los ojos, musculares, las articulaciones –que se acentúa en la fiebre chikungunya- y en los huesos), cansancio y fatiga. Se sugiere que si los síntomas persisten por de 24 a 48 “se realice rápidamente la consulta médica al centro de salud o al hospital más cercano para que el equipo de salud solicite los estudios correspondientes para confirmar o descartar alguna de las tres enfermedades”.

Indicaron, además, que la persona no debe automedicarse “o en todo caso, lo único que se puede consumir es paracetamol, ya que otros medicamentos pueden complicar seriamente los síntomas, sobre todo cuando pueden interferir en la coagulación y desarrollarse un cuadro grave”.

Hasta tanto se confirma el diagnóstico, se recomienda también que la persona se mantenga bien hidratada mediante la ingesta de abundante agua, que realice baños para bajar la fiebre y consuma alimentos saludables.

Al mismo tiempo, se debe utilizar repelente y tomar medidas para evitar la picadura de mosquitos, como el uso de mosquiteros y la aplicación de aerosoles, spray, tabletas y otras presentaciones de insecticidas que ahuyenten al insecto para evitar que los virus se sigan transmitiendo.