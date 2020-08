Sequía en Formosa “es consecuencia del cambio climático”, aseguró jefe del INTA

Compartir

El jefe de la Agencia de Extensión Rural Formosa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ingeniero Federico Miranda, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseveró que la sequía por la que atraviesa la provincia se debe “al cambio climático”.

Realizó estas declaraciones luego de participar de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria donde se brindó un informe detallando que, a causa de este escenario, hay pérdidas superiores al 50% en ganadería, agricultura y apicultura.

“Esta vez nos toca sequía, el año pasado a esta altura teníamos el problema de los excesos hídricos, todo esto es consecuencia del cambio climático, quizás este concepto se percibe como algo que no pasa acá pero sí en otros lugares del mundo y en realidad lo estamos sufriendo y nos pega día a día, desde el 2013 hasta ahora Formosa ha pasado por cinco fenómenos extremos, desde sequía hasta inundaciones”, aseveró.

“El estado de esto es crítico, en la reunión de Comisión se acordó realizar la solicitud de declaración de emergencia agropecuaria al Poder Ejecutivo, no solo coincidimos las instituciones que trabajamos en esto, también las asociaciones de productores que acompañan el pedido”, explicó.

“Nosotros desde el INTA presentamos un análisis de la vegetación que hicimos a través de imágenes satelitales del comportamiento de la vegetación comparando lo que está pasando ahora con el promedio histórico que es desde el año 2000 hasta el 2020 inclusive, comparamos este periodo con 20 años de registros de datos satelitales y lo que encontramos en algunos puntos de la provincia nos asustó muchísimo porque la sequía inclusive superó los puntos críticos que tuvimos en el 2013”, expresó.

“Hay lugares de la provincia donde la actividad de la vegetación ha caído tanto que no se tiene registro con respecto a los últimos 20 años, siempre mirando imágenes satelitales a través de un indicador muy conocido que se llama índice verde. Después también se presentó en forma de correlacionar porqué pegó tan fuerte el tema de focos de incendios. Se estudió el periodo que va de enero hasta alrededor del 27 de julio de los últimos 5 años y lo que encontramos es que en promedio para esta época de ese ciclo, son 5 mil o 4 mil focos de incendio en la provincia, pero este año para este mismo ciclo vamos por los 35 mil focos de incendio, eso se dio mayoritariamente en marzo”, expuso.

Asimismo Miranda se refirió a si esperan que la situación se alivie tras la llegada de lluvias en el mes de octubre. “La realidad de los pronósticos, al menos los que está teniendo INTA es que en general la Argentina está teniendo ciclos muy secos, pero el NEA y NOA va a mantener los registros de lluvia promedios o normales a partir de octubre, eso es la prospectiva que hay hasta este momento con respecto a las lluvias, creo que sí se puede mejorar, el problema es que como estamos pasando por fenómenos extremos de una inundación a una sequía, por más que empiece a llover hoy mismo, el impacto muchas veces de esto en la naturaleza lleva su tiempo. La lluvia quizás nos va a aliviar pero no nos va a sacar el problema que vamos a tener en el medio y largo plazo y para eso tenemos que estar preparados para guiar a los productores en las soluciones técnicas y tecnológicas que podamos llegar a ofrecer y los productores tienen que estar preparados para hacer de manera eficiente las inversiones que haya que hacer en establecimientos de manera de poder asegurar la sostenibilidad de su actividad productiva”.

Para finalizar lamentó la gran cantidad de quemas que se producen constantemente y aseguró que son intencionales. “No son quemas realizadas por productores, son por la irracionalidad, falta de conciencia, de solidaridad de algunas personas que de manera despiadada prenden fuego causando miles de problemas”, culminó.