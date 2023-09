Serbia y Alemania definen al nuevo rey del basquet mundial

El Mundial de Básquet en Japón, Filipinas e Indonesia llegará a su fin este domingo. Y después de haber pasado por varios estadios, la definición del título se llevará a cabo en el Manila Mall of Asia Arena, en la capital de Filipinas, donde Alemania y Serbia serán protagonistas de la gran final, tras dar la sorpresa y dejar afuera a Estados Unidos y Canadá, los grandes favoritos, respectivamente.

La Mannschaft, cuyo mejor resultado en una Copa del Mundo era el tercer puesto logrado en 2002 con un superlativo Dirk Nowitzki, superó a su par estadounidense, vigente campeón olímpico y eliminado en cuartos en China 2019, en un duelo espectacular. El equipo NBA, que buscaba su sexto título de campeón mundial, se despidió definitivamente a 33 segundos del final (113-111). Desperdició la posesión Anthony Edwards (23 puntos) al fallar un pase.

Tercero en el Eurobasket 2022, el equipo germano llega a la final como el único invicto de este Mundial. Enfrente tendrá a un equipo serbio que firmó un partido perfecto ante Canadá, plantel plagado de jugadores destacados en la mejor liga del mundo. Los balcánicos alcanzan la final por primera vez desde 2014, cuando perdieron contra Estados Unidos.

En el Mall of Asia Arena, Serbia pasó por encima por 95-86 al combinado canadiense, entrenado por el español Jordi Fernández y presente por primera vez en las semifinales del gran torneo de naciones. El equipo balcánico compite en el Mundial sin su referente, el líder de los Denver Nuggets, campeón de la NBA, Nikola Jokic, ni con Vasilije Milic, del Oklahoma City.

Los serbios fueron subcampeones del mundo en el Mundial de España 2014, derrotados entonces por Estados Unidos, esperan reverdecer esta semana los laureles del básquet del país, hecho que no sucede desde su época como Yusoslavia, que se coronó en cinco ocasiones campeona del mundo, la última en 2002 derrotando en la final a Argentina.

Hora y TV de la final del Mundial

Alemania y Serbia van a jugar la final del Mundial este domingo a partir de las 9.40. El partido se transmitirá en vivo por TyC Sports y Dsports.

Relacionado