Boca derrotó al AZ Alkmaar de Países Bajos y se consagró campeón de la Intercontinental Sub 20

Los penales otra vez le jugaron una buena pasada a Boca. Esta vez, en la categoría Sub 20, el equipo de la Ribera se impuso en esta instancia frente al AZ Alkmaar de Países Bajos por la final de la Copa Intercontinental Sub 20. La gran figura fue el arquero de la Reserva Sebastián Díaz Robles, quien desvió dos remates. El duelo se disputó en la Bombonera ante más de 35 mil personas.

En un marco espectacular, como si tratara de un partido de profesionales, el Xeneize hizo un mejor papel en un primer tiempo parejo en el que se puso en ventaja la visita con un remate de media distancia de Dave Kwakman que se desvió en Lautaro Di Lollo y dejó sin chances a Díaz Robles. El conjunto dirigido por Silvio Rudman había manejado las acciones y generado peligro con algunas pelotas paradas. Sin embargo, los holandeses se fueron al vestuario arriba en el tanteador.

Ya en el complemento, el Xeneize salió decidido a empardar y así lo consiguió. Díaz Robles le sacó el segundo a Addai en el inicio, pero luego los de la Ribera casi anotan con un cabezazo de Ignacio Rodríguez. Y por la vía aérea llegó la igualdad: un buen centro de Mauricio Benítez fue desviado por Enoch Mastoras y se introdujo en la valla de Owusu-oduro.

Varios jugadores terminaron extenuados por la exigencia de los 90 minutos y afrontar un nivel de encuentro profesional. Ambos elencos se quedaron sin piernas en el epílogo y todo se definió desde los 12 pasos. Para el dueño de casa anotaron el capitán Nahuel Genez, Di Lollo, Natán Acosta y Valentín Fascendini, mientras que para el cuadro neerlandés solo lo hizo el capitán Wouter Goes (fallaron Maxim Dekker y Kees Smit. Hay que mencionar que Díaz Robles, figura de la tarde, es una de las alternativas en la valla de la Primera junto a Leandro Brey, quien hoy disputó un amistoso con la selección argentina Sub 23.

Ante la atenta mirada de Juan Román Riquelme, ubicado en su palco y que después bajó al campo de juego para la premiación (se llevó una ovación del público como en su época de futbolista), los pibes dejaron el trofeo en casa y se quedaron con la segunda edición de una Copa que contó con su bautismo el año pasado en Montevideo, cuando Peñarol de Uruguay y Benfica se enfrentaron en el estadio Centenario y los portugueses se impusieron 1-0.

Después de haberse coronado en Chile en la final de la Libertadores Sub 20 ante Independiente del Valle, ahora Boca amplió su dominio al nivel internacional y se impuso ante el campeón de la UEFA Youth League.

Relacionado