Juegos Evita: tres deportes con clasificados

Los Provinciales de los Juegos Evita tuvieron acción en tres deportes que ya tienen a sus ganadores: padel, pelota paleta y esgrima.

El padel sub 14 se realizó en las cancha del Ferro Padel con jugadores que llegaron de varios puntos del interior. Entre ellos Laguna Blanca, Ingeniero Juárez, Villa Dos Trece, Pirané, El Colorado y los locales de Formosa.

Había que clasificar una pareja en cada rama y así el premio en femenino fue para las chicas de El Colorado, Agostina Leistmeister y Candela Szachraj; mientras que en masculino, el boleto para Mar del Plata fue para los capitalinos Misael Leiva y Renzo Bogado que vencieron en el juego decisivo a la dupla de Villa Dos Trece.

Además hubo competencia Provincial de esgrima donde se definieron un total de cuatro clasificados. En femenino viajarán Jimena Maldonado y Jazmín Acevedo, ambas de Natalú de Formosa; y en masculino se metieron Wildo Olmedo de Natalú de Formosa y José Rolón de Laguna Blanca.

En el trinquete de la Española hubo Provincial de pelota paleta con deportistas de Laguna Blanca, Villa Dos Trece y Formosa. Los que se ganaron el boleto a la cita Nacional son los siguientes: Sub 14: Agostina Rovira de Formosa, Agostina Gamarra de Formosa, Isaías Castillo de Villa Dos Trece y Mauricio Casco de Villa Dos Trece. En sub 16: Juan González de Formosa, Thiago Cuquejo de Laguna Blanca y Bautista Dominici de Laguna Blanca.

