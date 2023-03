Sergio Massa: «Tenemos que estabilizar sin que eso signifique frenar la economía»

El ministro de Economía habló desde Mendoza, donde anunció el nuevo dólar diferencial para las exportaciones de las economías regionales y anticipó un nuevo programa de financiamiento para compra de vehículos

El ministro de Economía Sergio Massa aseguró que el programa de dólar diferencial para las economías regionales que anunció este fin de semana en Mendoza será necesario para “acumular reservas” y, con eso, “tener más posibilidades de reducir la inflación”. Asimismo, el funcionario remarcó que el Gobierno busca “estabilizar sin frenar la economia”.

Desde Mendoza, donde participó el sábado del tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el ministro de Economía aseguró que la medida respondió a “la necesidad de que la helada tardía, el granizo, todo lo que nos hizo caer más de un 20% la producción de vitivinicultura para este año de vitivinicultura se vea compensado con un reconocimiento”, aseguró el jefe del Palacio de Hacienda.

En ese sentido, aseguró que en la actualidad el mercado del vino se reparte “casi mitad y mitad en términos de mercado interno y exportaciones, un poco más hacia mercado interno”, dijo en declaraciones a A24. Por otro lado, dijo que junto a Coviar firmarán un acuerdo en los próximos días “para reabrir el mercado de los Estados Unidos. Argentina había perdido ese mercado por una denuncia falsa, llevó mucho tiempo y ahora lo estamos haciendo”.

La otra medida, sumó, es la que fue anunciada el sábado, y que fue bautizada “dólar Malbec”, en un paralelismo al esquema de tipo de cambio diferencial para la exportación de soja que tuvo lugar en dos ocasiones en septiembre y diciembre pasados.

“Tenemos que acompañarlo con una decisión para que este año tengamos el acompañamiento de las economías regionales. Para dar trabajo argentino al mundo, abrir mercados, acumular reservas, algo fundamental para combatir la inflación, porque cuanto más reservas tenemos más posibilidades tenemos de reducir la inflación”, dijo Massa.

El jefe del Palacio de Hacienda había anunciado el sábado que habrá un dólar diferencial para las economías regionales a partir del 1° de abril y que, si bien no especificó cuál será el valor al cuál se podrán liquidar las exportaciones, aclaró que la medida comenzará a regir el mes que viene para la vitivinicultura y luego se irán incorporando otros sectores productivos. Economía no aclaró por el momento cuándo entrará en vigencia la medida para el resto de los sectores, cuánto tiempo durará el beneficio, ni qué tipo de cambio se implementará en cada caso. Los detalles se irán conociendo durante las próximas semanas.

“La moneda tuvo una enorme pérdida de crédito, es lo que vive la gente cuando dice que no puede comprar una casa largo plazo. Nuestra moneda perdió credibilidad en los últimos años”, aseveró.

Por otra parte, el ministro dijo que “diciembre tuvo un incremento importante en consumo, celulares, vestimenta, calzado” y anticipó que “vamos a trabajar para que lo que es vehículos de transporte, no solo motos sino vehículos automotor tengan algún mecanismo de financiamiento con tasas privilegiadas porque el desafío es frenar las enormes dificultades que traía la economía Argentina: tenemos que estabilizar sin que eso signifique frenar la economía”. “Para eso es clave y central tener la firmeza de defender el mercado interno pero la inteligencia y audacia de buscar más mercados”, completo.

Relacionado