Sigue el éxodo: Camila Hiruela se muda al Madrid Chamberí de España

Pese a que la temporada europea ya comenzó hace algunas semanas, el mercado de pases siempre deja un hueco a nuevas sorpresas. En las últimas horas el Chamberí Madrid de la SuperLiga de España confirmó el fichaje de la jujeña Camila Hiruela, que estaba jugando en el vigente campeón Boca Juniors.

Camila Hiruela se muda a Madrid. La punta receptora jujeña que en la última temporada de la Liga Argentina Femenina vistió la casaca de Boca Juniors aterrizará pronto en la capital española para sumarse al Madrid Chamberí que juega la Liga Iberdrola, la máxima categoría, y ponerse a las órdenes del técnico Manuel Berdegué.

“Ya está todo cerrado y sólo faltan papeles de la visa y calculo que saldrán la semana que viene para poder viajar. Estuve jugando en Boca Juniors todo lo que fue de este año y la mitad de 2019. Por suerte se agilizó todo y se portaron excelente conmigo”, empezó contando la jugadora que dio sus primeros pasos en Sociedad Española y luego tuvo pasos por Estudiantes de La Plata y Villa Dora y también por River y Boca.

Además, fue parte de las selecciones de base argentinas en su etapa de menor y juveniles como así también de Las Panteras.

Ante El Tribuno de Jujuy contó que “se comunicó una mánager y me hizo la oferta. Me contó el proyecto, me gustó la idea y acepté. En España ya arrancó la liga y fue como fue un fichaje de último momento como lo llaman ellos. Fue todo muy rápido pero la verdad que yo sí tenía ganas de irme a Europa. Sé que en el plantel no hay jugadoras argentinas pero sí sé que se reforzaron con una chica de Puerto Rico, una de Estados Unidos y otra de Polonia, pero tengo muchísimas amigas que están jugando en España en otros clubes y está bueno esa cercanía”, detalló.

Camila ya tuvo dos experiencias en el exterior, pero jugará por primera vez en el país ibérico. Sus antecedentes son en UTE Budapest de Hungría en la temporada 17/18 y en Circolo Sportivo Italiano de Perú en la 18/19. Por eso admitió que “estoy muy contenta porque creo siempre que las cosas se dan como se tienen que dar y la verdad que para muchos fue un año muy difícil pero yo no me puedo quejar porque disfruté mucho estar en casa pero también extrañaba jugar al vóley que es lo que más me gusta. Tengo muchas ganas de incorporarme al equipo“, agregando que “estoy entrenando un montón aquí en el gimnasio en Alto Gorriti y después la parte de pelota lo hago en la Sociedad Española que me ayuda mucho. Por el momento veo en mejorar mi vóley día a día y en el futuro veré qué cosas suceden”.

Tras su lesión en los Panamericanos en Perú 2019, la jujeña reconoció que “siempre digo que la Selección es una consecuencia de lo que uno hace y cómo le va en las temporadas, pero ahora tengo la cabeza en el club. Si viene la Selección, bienvenido sea pero si no, a seguir”.

