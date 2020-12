“Continuidad, es la palabra que necesitamos para alcanzar la química que desea Dani Cano”

Compartir

Federico Marín, jugador de La Unión de Formosa, habló de este comienzo del certamen para el elenco formoseño, contó cómo está viviendo su vuelta, los aspectos que buscarán mejorar y sostuvo que “disfruta muchísimo el día a día con el club”.

La Unión comenzó esta temporada de La Liga Nacional de Básquetbol con un registro de cuatro victorias y cuatro derrotas. Se encuentra en mitad de tabla, junto con Regatas que también presenta el mismo récord hasta el momento.

El elenco formoseño presentó para este certamen un plantel con caras ya conocidas, que ya tuvieron paso por la institución, como los casos de Alejandro Konsztadt, Eduardo Gamboa y Federico Marín y la continuidad de la mayoría de sus jugadores de la temporada pasada: Felipe Pais, Facundo Giorgi, Eduardo Vasirani y Víctor Fernández. Alejandro Peralta, Cristian Amicucci y Matías Caire fueron las incorporaciones.

Federico Marín fue uno de los jugadores que volvió al conjunto de Formosa. El alero está viviendo su tercera etapa en La Unión. La primera fue en la 2011/12 y 2012/13 (en la 2011/12 fue parte del plantel subcampeón de La Liga de Las Américas) y la otra en la 2017/18 y 2018/19. En esta nota habla sobre este nuevo comenzar con el club, lo que significó volver a competir y lo que están buscando mejorar en el equipo de Dani Cano.

-¿Cómo viste al equipo en estos primeros partidos de la temporada?

-Con mucho entusiasmo por querer hacer las cosas lo mejor posible, entendiendo que no estábamos en la situación ideal en cuanto a tiempo para prepararnos a una competencia de este estilo, pero aún así no nos agarramos de ninguna excusa para salir y jugar cada partido buscando nuestra mejor versión.

-¿Cómo te sentiste vos en lo personal, teniendo en cuenta también la vuelta a la competencia después de tanto tiempo?

-Sentí que era como un nene cuando quiere andar en bicicleta, primero había que iniciar con las dos rueditas, para luego quitar una y más tarde la otra, cuando sentí que estaba comenzando a pedalear sin ruedas, hubo que parar a tomar un poco de aire para descansar y ahora estamos esperando el ok, para volver a pedalear y agarrar velocidad.

-¿Qué están buscando mejorar o afianzar en los entrenamientos con Daniel Cano, para cuando se retome La Liga?

-Continuidad, creo que esa es la palabra que necesitamos para poder alcanzar la química que desea Dani (Cano), y para lograr eso necesitás tiempo de trabajo, que es algo que hoy en día no tenés, pero quien se adapte mejor a lo que tiene y refuerce lo que viene haciendo bien y disimule lo malo, es quien mejor va a quedar parado en este campeonato.

-¿Cómo te sentís también con tu vuelta al club, qué significó para vos y qué recordás de tus pasos anteriores por la institución?

-Disfrutando muchísimo el día a día, es un club que me ha brindado todo lo que necesité cada vez que estuve con mi familia y le estoy agradecido por eso, está claro que no soy el mismo que llegó en el 2011 y disfruto de gran manera cada momento que me toca compartir con mis compañeros, porque cada momento puede ser el último.

