Sin el voto del bloque opositor, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto 2022

La Cámara de Diputados de la provincia tuvo ayer su cuarta sesión ordinaria en lo que va del año y aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 2022 que no tuvo el acompañamiento del voto opositor, las Cuentas de Inversión Financiera 2020, la ley de Ratificación del Consenso Fiscal 2020, la prórroga de la Emergencia Pública y designó nuevamente en el cargo del Defensor del Pueblo al doctor José Leonardo Gialluca.

En el recinto hubo cruces y chicanas constantes por parte de diputados oficialistas y opositores, sobre todo al momento de aprobar la prórroga de la Emergencia Pública hasta el año 2023. El diputado Enrique Ramírez (PRO) se expresó al respecto y lamentó que una vez más se apruebe la emergencia, cuando desde el gobierno afirman tener “los números en orden”. “Es lamentable que esto se siga aprobando y no pueden poner como excusa la pandemia porque aunque no haya habido pandemia, de todas formas la iban a estar aprobando”, cuestionó.

Asimismo, otro momento de tensión se vivió al momento de designar nuevamente como Defensor del Pueblo a José Leonardo Gialluca que ocupa el cargo desde el año 2001.

En ese marco, el diputado Agustín Samaniego aseguró que esta designación le corresponde una vez más a Gialluca por su “capacidad, compromiso y responsabilidad” para con el pueblo formoseño.

Una vez más Ramírez lo cruzó y pidió “que se cumpla la ley”, al denunciar que Gialluca “es simpatizante del PJ, durante la pandemia organismos internacionales hablaron de Formosa, la ONU habló y el Defensor del Pueblo no dijo nada, qué más prueba que esa que es simpatizante del gobierno de turno”, dijo y recordó que “el año pasado ya hemos pedido la creación de la comisión especial para el juicio político y hacerlo cesar de sus funciones, el 2020 no se pudo tratar y queremos que este año se tenga en cuenta”.

De la misma forma, el diputado provincial Rodrigo Vera explicó que durante la sesión se trató un “paquete de leyes muy importantes que hacen al gobierno de la provincia de Formosa porque tratamos la Ley de leyes que es el Presupuesto 2022 donde se contemplan las políticas y obras que despliega el gobierno provincial en cada rincón de la provincia”.

“Tenemos obras desplegándose en todos los rincones de la provincia: energéticas, de agua potable, de infraestructura, salud, todas están contempladas en el Modelo Formoseño, en el presupuesto provincial, por eso era muy importante aprobarlo para generar el andamiaje legal y financiero, para que se concreten en beneficio de toda la familia formoseña”, destacó.

